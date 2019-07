Un gran grupo de trabajo para resolver problemáticas en el palacio comunal

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Quince son los delegados del sindicato de Trabajadores Municipales en el Palacio comunal, donde, además de desarrollar sus labores diarias, representan y asesoran a los más de 1.000 afiliados que allí se desempeñan.

“Algunas problemáticas son comunes a todos los trabajadores y otras afectan a sectores puntuales. A todos ellos debemos darles respuestas y hacer conocer sus derechos y obligaciones. Conformamos un gran grupo de trabajo”, señaló Claudia Trejo, subsecretaria gremial del STMBB.

A ella acuden los delegados cuando no pueden dar una respuesta a una inquietud.

“Cuando un tema no puede ser resuelto por el delegado, el siguiente paso es recurrir a mí persona. Y si yo tampoco puedo evacuar la consulta o problema, se acude a Miguel (Agüero)”, contó Trejo.

Los representantes, elegidos por los propios compañeros, son Andrea Villar (del departamento de Sistematización y Modernización); Lorenzo Canepa (Vialidad); Esteban Ponce (Recaudación); Fabián Ulloa (Empleo); Guillermo Ballesteros (Habilitación Industrial y Comercial); Guillermina Mazza (Centro de Emergencias 107/109); Gustavo Gertiser (Personal, Areas Verdes, Sec. Gobierno y Capital Humano); Jésica Cendra (Infraestructura); Lucio Cardillo (Mayordomía/ Mesa de Entradas y Archivo); Sebastián Daniele (Contaduría, Tesorería, Consorcios); Oscar Masson (Electricidad y Mecánica y Dosem); Paula Quinteros (Acción Social y Acción Comunitaria); Leticia Guidobono (Instituto Cultural); Carolina García (Servicio Social) y Cristian Gómez (Compras).

“La idea es sumar más delegados, ya que hay sectores que están pidiendo representatividad”, avisó Trejo.

Y agregó: “Los delegados son los oídos del sindicato aquí dentro. Es por eso que tienen que conocer el Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley. Su función específica es proteger al afiliado y asesorarlo convenientemente sobre los derechos y obligaciones”.

En el Palacio también funciona la Junta de Ascenso y Calificación, donde se analizan y resuelven movimientos de los trabajadores, como reagrupamiento o cambios de labor.

“Antes, los miembros de la Junta por parte de sindicato no daban quórum y se iban por no estar de acuerdo con el proceder. Hoy este proceso es dinámico y consensuado. De todos modos, tenemos quejas sobre los pases solicitados a otras dependencias, que están trabados o salen demorados. Pese a que muchas veces la Junta aprueba el traslado, no se están cumpliendo los plazos de 90 días para que le asignen nuevas labores en otro lugar. Miguel ya está en tema, para intentar destrabar la situación de varios compañeros”.

Hasta la llegada de Agüero al STMBB, el Palacio y el ex Banco no contaban con una subsecretaría Gremial, cargo que hoy desempeña Trejo.

“Cuando había algún problema se tenía que ir al sindicato. Por eso, fue importante armar un muy buen grupo de trabajo con los delegados, para resolver los temas en forma más ágil para el afiliado”.

Aunque las excelentes paritarias firmadas por Miguel Agüero acalló los reclamos salariales, Trejo manifestó que las inquietudes de los afiliados giran por algunas carencias en las condiciones de trabajo.

“Luchamos muchísimo por las refacciones en el Palacio Municipal, pero todavía seguimos con lugares sin la calefacción adecuada o sin baños en condiciones, pero el Ejecutivo está realizando algunos trabajos de mantenimiento necesarios”.

Además de concretar dos muy buenas paritarias (que acompañan los índices de inflación), la gestión de Agüero logró un ascenso para todos los afiliados administrativos que se desempeñan en el ex Banco.

“El año pasado, Miguel presentó en paritarias un pedido para que los empleados con más de 10 años de antigüedad sean recategorizados. Y consiguió un ascenso para más de 200 trabajadores”.

Un caso puntual

Guillermina Mazza es delegada desde hace dos años del Centro de Emergencias 107-109, que es un sector muy sensible y con problemáticas distintas al resto por esa situación.

“Tenemos varios temas pendientes, como por ejemplo el del Protocolo y el Marco Legal para la Central de Emergencias, que es lo que más reclaman los trabajadores del sector. Estamos necesitando el marco normativo y el marco de procedimiento para poder actuar con mayor respaldo y eficiencia. Desde que se fue el 911 y se debió rearmar el 107, nos quedamos sin manual de procedimientos, que realmente es muy útil para desempeñar ese trabajo. Hace un año y medio que estamos trabajando asumiendo responsabilidades personales”.

El 107 atiende emergencias médicas y el 109 urgencias municipales.

“Necesitamos más recursos humanos, teniendo en cuenta que es una dependencia que trabaja las 24 horas de los 365 días del año. Con 15 personas muchas veces nos cuesta cubrir todos los turnos”.

También se está trabajando en un escalafón salarial propio, que se adapte a las funciones que cumplen los trabajadores del sector, que conllevan una responsabilidad muy grande.

“Hoy no se contempla el trabajo técnico que se desarrolla, ya que están encuadrados en otros regímenes. No es un trabajo más en el municipio. Miguel nos está apoyando mucho en que se pueda formular”.

El más nuevo

Fabián Ulloa es el último delegado gremial electo. Hace apenas una semana representa a los trabajadores de la oficina de Empleo, donde se desempeñan alrededor de 15 personas.

“Necesitábamos un delegado para ordenar un poco la información que nos llega. Muchas veces todos estábamos averiguando las mismas cuestiones, porque no había alguien en quien canalizar las inquietudes o dudas. Mi función es ser el nexo con el sindicato”.

“Por el momento no tenemos grandes problemáticas, pero estaremos atentos a lo que surja para poder evacuar las dudas o asesorar”.