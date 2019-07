San Lorenzo de Almagro, tetracampeón de la Liga Nacional

San Lorenzo de Almagro se consagró este jueves tetracampeón de la Liga Nacional de básquetbol 2018-19.

Derrotó a Instituto de Córdoba 79 a 71 en el estadio Roberto Pando (Boedo) y ganó la serie final por 4 a 3.

El elenco azulgrana se convirtió en el primer equipo en ganar cuatro campeonatos ligueros consecutivos y, además, significó el primero en su actual estadio.

El tresarroyense Máximo Fjellerup, ex Bahía Basket, integró el plantel campeón, con el que obtuvo su primer título en el torneo.

Dar Tucker fue el máximo goleador en el ganador, con 25 puntos, y elegido el jugador más valioso. Mientras que el también estadounidense Rodney Green fue el máximo anotador en Instituto (16).

San Lorenzo había sido el número uno en la fase regular, mientras que Instituto fue el 2º.

Desarrollo

Fue el elenco cordobés el que comenzó mejor y logró quedarse con el primer cuarto 26 a 17.

Al local le llevó gran parte del segundo cuarto recuperarse, logrando pasar al frente a 1m55s (37-36, con doble de Joel Anthony).

Ya en el tercero, con aciertos de 3 puntos de José Vildoza el equipo dirigido por Gonzalo García logró su primera ventaja importante (58-51).

#LaLigaEnTyCSports ¡El Ciclón gritó campeón! El momento en el que los jugadores y cuerpo técnico de #SanLorenzo levantaron la copa, la cuarta consecutiva, al cielo de Boedo. pic.twitter.com/WJirva9gwP — TyC Sports (@TyCSports) 5 de julio de 2019

Instituto no claudicó y con momentos de presión defensiva se mantuvo en partido (62-61 abajo en el inicio del 4º).

Pero uno de los puntos que la visita no pudo controlar fue el juego de poste alto-bajo y la circulación que tuvo el campeón.

Que con triple de Marcos Mata se distanció 73-65 a 2m15s y con 2-2 en libres de Vildoza a 33s lo aseguró (77-71).

El campeón en frases

+ "Era un objetivo esperado contra un rival que juega muy bien. Lograr este tetracampeonato para nosotros es un sueño, el primero del país. Está dedicado a toda esta gente maravillosa que nos acompaña siempre. Ganar en un séptimo fue infartante, no lo pude disfrutar... Me quedaba mirando para abajo como si tuviera miedo a volar, no sé... No me había pasado nunca. Ojalá que el básquetbol siga creciendo en San Lorenzo", dijo Marcelo Tinelli, en la nota post partido con la televisación oficial.

+ "Instituto fue un gran equipo, un gran rival. Pero me quedo con una frase de (Rudy) Tomjanovich: `No subestimes nunca el corazón de un campeón'", afirmó el técnico Gonzalo García.

+ "Cumplimos un objetivo muy grande", afirmó José Vildoza.