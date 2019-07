Vidal dijo que si gana Kicillof hará "todo lo posible para que le vaya bien"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que "Cristina Kirchner fue una oportunidad perdida", y remarcó que si le tocara perder en las elecciones de octubre ante Axel Kicillof hará "todo lo posible para que le vaya bien".

"Las decisiones más difíciles las tuvo que tomar Mauricio" Macri, consideró además Vidal, quien elogió la gestión del Presidente.

En declaraciones a LN+, la mandataria evaluó además que "ser valiente no es no tener miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo".

Para la gobernadora, los bonaerenses realizaron un gran esfuerzo durante los últimos meses pero evaluó que después de octubre, "vendrá una etapa de producción en la Provincia".

Al momento de referirse a la oposición, la gobernadora mencionó a la expresidenta Cristina Kirchner como "una oportunidad perdida", mientras que al precandidato a gobernador por el Frente de Todos en la provincia, Axel Kicillof, lo definió como "un adversario".

Acerca de su principal contrincante en la provincia, Vidal expresó que si se impone en los comicios ella hará todo lo que esté a su "alcance" para que le "vaya bien", porque de ese modo, dijo, "les va bien a los bonaerenses".

"Si al día siguiente no soy gobernadora, no voy a tener la responsabilidad institucional a partir del 10 de diciembre, pero lo que no voy a perder es mi compromiso con los bonaerenses", aseguró Vidal. (NA)