Un diputado de Cambiemos sufrió una agresión antisemita

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, fue insultado esta tarde por un vecino de Malvinas Argentinas que le dijo "judío de mierda".

"Yo fui a un acto en Malvinas Argentinas que organizó nuestro candidato a intendente Jesús Cariglino, hermoso, pacífico, y a la salida había un vecino esperándome que me dijo: ´Judío de mierda´", sostuvo Wolff en declaraciones a A24. "Yo empecé a grabar y me empezó a gritar cuestiones descalificatorias vinculadas a mi religión: ´fascista, sionista y judío de mierda´", agregó.

El diputado aseguró que "como no le tengo miedo y somos muchos los que no les tenemos miedo hay que mostrar la cara de la intolerancia". "Mi arma es exhibir la agresión. Yo aprendí en mi casa que con estos tipos no hay que callarse. Este es un vecino intolerante”, cerró.

Además de Wolff, vale recordar que el candidato a intendente de Juntos por el Cambio en Avellaneda, Luis Otero, también fue agredido pocos días atrás cuando inauguraba un local partidario en la localidad bonaerense.