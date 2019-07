Olimpo: parte de la Comisión Directiva no renunció y, ¿la idea es continuar en el club?

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

El lunes, en conferencia de prensa, el presidente Mauro Altieri manifestó: “La Comisión Directiva de Olimpo renuncia en su totalidad”.

Pero parece que no fue así. Junto al titular aurinegro, en ese encuentro con los medios periodísticos, se encontraban (rodeando al “Colo”) algunos de los integrantes de esa CD que parece que no presentaron nada las dimisiones oficiales a sus cargos y que, ahora, creen en la posibilidad de continuar comandando el destino de la institución.

¿Cómo es eso?

La primera explicación la dio el vice primero Hernán Albisu, quien le comentó a La Nueva.: “La idea es ordenar el club en este período de transición y que no haya más internas entre los que nos quedamos y los que pueden llegar a venir”.

Con el club prendido fuego y deudas por todos lados, el paso a seguir, y el que todos están esperando, es el llamado a Asamblea Extraordinaria, donde se tienen que aclarar ciertos temas que hoy están llenando de dudas y de incertidumbre a los socios y a los que, de alguna manera, tienen relación con el mundo Olimpo.

En esa Asamblea pueden llegar a existir dos variantes para definir el orden de los temas a tratar.

Como solo Altieri y dos vocales (uno titular y otro suplente) son los que presentaron la renuncia, más del 50 por ciento de la CD desea seguir en funciones, con el firme objetivo de, según aclararon, “remendar los errores cometidos, dejar ordenado el club y hacer una transición en paz”.

Es intención de lo que queda de “Identidad Aurinegra” que, ante la ida de Altieri, el presidente sea, por decantación natural, el hoy vice primero Hernán Albisu. Acto siguiente, reemplazar los cargos vacantes que quedaron en la Comisión Directiva y reorganizar la lista. En ese aspecto, apuntan al consenso, a que esos puestos los puedan ocupar personas que estuvieron o desean estar en el club, sean de la dirigencia anterior o simples socios con pretensiones de colaborar.

“La idea es sumar voluntades, empezar a transitar juntos y a fin de año, a más tardar, convocar a elecciones para seguir de la misma manera o renovar las autoridades”, señaló un directivo actual, que prefirió no dar más detalles hasta que Altieri no oficalice su renuncia, situación que tiene preocupados a los de adentro y a los de afuera.

Según averigué, un club puede seguir funcionado si existen las figuras de los tres cargos principales: presidente, secretario y tesorero, funciones que están vigentes en la entidad porque Albisu no renunció y Rodrigo Zeballos (secretario) y Claudio Arens (tesorero) tampoco.

Entonces, el orden del día para la Asamblea, desde el punto de vista de los directivos que hoy continúan, sería el siguiente: 1) Aceptar la renuncia de Altieri y los dos vocales (uno titular y otro suplente) y 2) Ocupar los cargos que quedaron vacantes con un reordenamiento de la Comisión Directiva.

¿Y Dagna?

Bien, ahora vayamos a la otra variable, la que más peso tiene entre los socios y la que más se hace sentir en las redes sociales.

El grupo de socios que se quiere hacer cargo del club, presentando una Comisión Directiva -que ya está armada- el día de la Asamblea, es el que lidera Alfredo Dagna, quien no iría de presidente sino de vice.

Al frente de esa lista está el ex médico de la institución Ángel Tuma, quien legalmente no puede ser presidente porque no requiere la antigüedad de socio exigida por el estatuto. Para ocupar ese cargo son necesarios 5 años, y Tuma es socio desde junio pasado.

El pensamiento y las ganas de progresar de esta nueva lista siempre tuvieron base en la chance de que la actual CD quede acéfala, que la renuncia sea total, algo que, parece, no es tan así.

El tema de que Tuma ocupe el principal cargo en la CD que aspira a asumir es complejo, porque muchos directivos actuales no quieren que se “viole” el estatuto y, mucho menos, que se reforme, algo que llevaría tiempo y trabajo.

Para que tenga una idea: para reformarlo se tiene que presentar un proyecto y lo debe aprobar personería jurídica; algo así como 6 meses.

Los que están con Dagna quieren ir por todo, es decir renovar las autoridades, y que todo quede decidido en la Asamblea, con la anuencia de los socios presentes, sin llamado a elecciones, algo que llevaría más tiempo aún y que Olimpo no está dispuesto a perder.

La idea de la actual CD es que Dagna, quien tampoco tendría la antigüedad requerida (le dieron de baja como socio activo en julio de 2017 por un atraso en las cuotas que el ex presidente ya aclaró que no fue un procedimiento correcto), sea colaborador sin cargo ni función, algo que no aceptaría en absoluto.

Pidieron que se vayan

En el triunfo 2-1 de Olimpo sobre Sporting, en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura de la Liga del Sur, un grupo de hinchas caracterizados (no más de 30) estuvieron cantando en contra de la actual Comisión Directiva, que en un momento pareció que había renucniado pero que no es tan así.

