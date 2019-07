Avanza una gran inversión, rodaron cabezas en Dow y el auge de las marcas pindonga

Buen día Juan María, me imagino que le debés seguir prendiendo velas a la Conmebol, ¿no? Por suerte en el regreso de la Libertadores hubo un poco de justicia divina.

--Pasan los meses y veo que seguís sangrando por la herida. Igual ahora con el tano que trajeron no los para nadie...

--Ponele alguna ficha, tiene 36 años pero es un crack. Pero mejor vayamos a lo nuestro, ¿te parece?

--Dale, pero al menos me debés reconocer que la semana pasada, cuando todos decían lo contrario, la pegué al anunciarte la llegada de Macri.

--Tenés razón, bien por esa, pero me imagino que ahora tendrás alguna otra novedad importante para comentar.

--Obviamente estuve en la inauguración del parque eólico Pampa III y pude escuchar claramente cuando Macri, antes de subirse a la combi que lo trasladaría hasta el helicóptero se disculpó por no hacer declaraciones por la veda electoral.

–-Me dijeron que tanto él como Vidal no ocultaron su asombro por el Dow Center.

--Sí, se trata de un centro de entrenamiento de excelencia, está al mismo nivel que sus pares en los Estados Unidos.

--¿Y qué me decís del recorte de la foto que hizo la gente de Presidencia?



--¿Te referís a que justo lo dejaron afuera a Chubi? Qué lío se armó con eso. Si realmente la intención fue dejar afuera a Susbielles, que estaba presente como titular de la Confederación Argentina de Básquetbol y no como candidato a intendente de la oposición, me parece muy mal.



--¿Vos creés que no fue a propósito?

--No lo sé, prefiero ser bien pensado y creer que se trató de un error o una falla sin mala intención. Hay cosas que deberían estar al margen de la discusión política, los argentinos nos merecemos que la grieta no lo abarque todo. Tenemos que aprender, de una vez por todas, a convivir en la diferencia

El almuerzo de la gobernadora en el centro

--¿Algún chisme que no haya trascendido de esa visita?

--Que Vidal, antes de visitar el Hospital Penna, sorprendió a más de un bahiense cuando ingresó junto al intendente Gay a la confitería de O’Higgins y Chiclana para disfrutar de un breve almuerzo.

--¿Y cómo la recibieron?

--Muy bien, incluso varios se acercaron para saludarla y pedirle una foto. Ella estuvo algunos minutos, pidió un tostado y una gaseosa y salió para el Penna.

--¿La gaseosa era marca Pindonga?

--No sé, pero coincido con lo que la gobernadora le dijo a “La Nueva.” En la provincia hay productos de segundas marcas muy buenos, sobre todo en Bahía. Pero te aporto algo más: suelen tener aumentos de precios superiores a las primeras. De hecho, un relevamiento del CREEBBA en bocas de expendio locales concluyó que las segundas marcas o marcas bajo precio, aunque obviamente mucho más baratas que las primeras, aumentaban, año a año, por encima de estas últimas.

--Qué raro ¿Y cuál es la explicación?

--Que la segunda marca es sustituta de la primera, pero la segunda, no puede reemplazarse porque la única alternativa es dejar de consumir, algo que, en el caso de los alimentos básicos, por ejemplo, es imposible.

--Pero más allá de las declaraciones de Cristina Fernández, el fenómeno de las segundas marcas no es para nada nuevo...

--Ni hablar. Fijate que tuvieron su etapa de apogeo allá por el 2001, cuando la economía argentina explotó por los aires, y una clase media empobrecida no tuvo más remedio que acudir a ellas.

--El tema es que el bahiense, como buen argentino, es muy “marquero”, con lo cual, cuando pasa la malaria, vuelve otra vez a llenar el changuito de marcas conocidas. Por eso, no debería sorprender que “cuchuflito” o “pindonga” se esfumen cuando se consigue un mejor laburo o se ganan unos mangos más, pero cuando ocurre lo contrario, bueno, otra vez las tenés con vos.

--Vendrían a ser como esos amigos de fierro, que siempre te acompañan en las díficiles...

El novio bahiense que blanqueó Lilita Carrió

--Exacto, pero cambiando de tema, qué raro que no me dijiste nada de la visita de Lilita y su alusión al novio bahiense que tuvo en los 70 y que la llevaba a Monte Hermoso.

--Por lo que pude averiguar su apellido es Zelaya. Es más, en 2011, según me dijeron, el hombre se presentó en el local de la Coalición Cívica y dijo haber sido el novio de Carrió, pero no le creyeron.

--Me imagino que no es el periodista Víctor Hugo Zelaya...

--Sabía que ibas a caer en el chiste fácil. Lamento desilusionarte pero este, además de tener una mueblería en Chiclana al 600, era jugador de básquet. Además, en aquellos años del romance Víctor Hugo aún no había nacido o estaba en pañales. Incluso Carrió dijo que quien se lo había presentado fue Graciela Giannettasio en Monte.

--¿La ex ministra de Educación de Duhalde?

--Exacto, y quien tuvo un romance con un muy conocido político bahiense. Pero no me hagas hablar de más.

Avanza un megaproyecto petroquímico

--Bueno, ¿alguna novedad de peso para empezar la semana?

--Te traje una primicia muy importante para Bahía. Anotá lo que te digo porque esto va a dar que hablar en los próximos meses, sobre todo a comienzos del 2020.

--¿De qué se trata?

--¿Te acordás que hace tiempo te vengo hablando de la posible ampliación de Profertil?

--Sí claro, ¿y en qué quedó?

--Pese al hermetismo de la empresa, hoy por hoy estoy en condiciones de anticiparte que la nueva planta se hará. Nadie lo admite ni lo van a anunciar, sobre todo cuando hay un proceso electoral de por medio, pero la empresa avanza a full para lograr ese objetivo.

--¿Y qué información tenés para tirar semejante adelanto?

--Varias, por ejemplo, durante los últimos días han estado en la ciudad representantes de varias firmas extranjeras interesadas en la construcción. Llegaron franceses e italianos, unos se alojaron en un hotel céntrico de primer nivel y los otros en un parador de avenida Cabrera. Por lo que sé, los últimos en dejar la ciudad se fueron en el vuelo de las 20 del jueves.

--Estos grandes jugadores no vienen a hacer turismo. Supongo que estuvieron recorriendo la planta y presentando las opciones técnicas que pueden ofrecer.

--Pensás muy bien. Y por lo que me contaron, la idea de Profertil es construir una nueva planta, mucho más moderna que la actual, que llevará la producción de urea a más del doble sin requerir más agua. Algunos señalan que noviembre es el plazo para presentar las ofertas técnicas y recién en marzo se anunciará la decisión final.

--Estás hablando de una inversión muy grande...

--De 1.500 millones de dólares. El plazo de construcción es de dos años y medio y dará trabajo a mil personas. La idea es que las obras comiencen a fines del año que viene.

--Es raro que no haya habido ningún anuncio.

--Eso es precisamente lo que no quieren los socios canadienses de YPF y no lo habrá por un tiempo, más allá que al Gobierno le convenga que se sepa en pleno proceso electoral.

--Donde también hay mucho movimiento es en la exportación de gas natural licuado por barco.

--Sí, ahora se conoció el acuerdo firmado por YPF con Excelerate Energy para la contratación de un buque metanero, que transportará de manera regular, entre septiembre próximo y mayo de 2020 el GNL producido por la barcaza “Tango”.

--¿Pensás que se hará en Bahía o en la región la planta terrestre de GNL?

--Es muy probable, incluso YPF acaba de firmar contrato con una consultora de Estados Unidos para realizar los estudios de ingeniería necesarios y a fin de año comenzará a abrir el juego para buscar a otras empresas que quieran asociarse. De todas formas, para que el gas de Vaca Muerta pueda desarrollarse en Bahía deberá llegar a menor precio que el actual.

--El otro día leí que el Estado Nacional cedió 9 hectáreas en Galván para utilizar como playa de cargas del tren a Vaca Muerta. Pensé que ese proyecto estaba más muerto que vivo, por lo que me resulta raro semejante noticia.

--Es como vos decís, la idea había naufragado pero desde Nación siguen haciendo esfuerzos para que las petroleras ofrezcan un cupo de carga que garantice la viabilidad del proyecto. Probablemente esta cesión de tierras sea el fruto de gestiones administrativas previas a que la idea fracasara. Esperemos que finalmente la cosa pueda revertirse, pero es dificil.

En Dow ya comenzaron a rodar varias cabezas

--Bueno, ya que estamos con el Polo Petroquímico, ¿Tenés algo más de Dow?

--Que como consecuencia de la explosión que sacudió a la ciudad ya empezaron a rodar cabezas.

--Era algo previsible. ¿A quién echaron?

--A Eduardo Carranza, quien se desempeñaba como jefe de Operaciones, mientras que a su superior, el director de la planta, Leandro Furland, lo bajaron al cargo de Carranza. José Impolino será quien quede ahora al frente de todo el complejo local. Mientras tanto se siguen esperando las pericias encargadas por la Justicia a especialistas de la UNS.

--Me imagino que de los tribunales, que están en plena feria, no tenés mucho, aunque te quería hacer una pregunta que me había quedado flotando de la otra vez, cuando leí en La Nueva. que había preocupación con varios pliegos de jueces federales que están demorados en el Senado, ¿qué pasa con las vacantes en la provincia?

--Siempre hubo quejas y siempre faltan cargos, aunque se fue mejorando en los últimos años, como reconoció el mes pasado Nidia Moirano.

--¿Y en qué lugares hay más emergencia?

--Creo que hay cierta necesidad en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (Menores), donde de tres fiscales solo quedó una, que es Betina Úngaro, porque los otros dos pasaron a ser jueces. También hay vacantes en las fiscalías de adultos y en algunos tribunales.

Concursos por cargos en la Justicia provincial

--¿Y cómo marchan los concursos?

--Mirá, me comuniqué con un gomía que cada tanto se da una vuelta por el Consejo de la Magistratura, en La Plata, y me comentó algunas novedades.

--Te escucho...

--Para dos puestos de agente fiscal -uno de ellos en Menores- se enviaron las ternas al Poder Ejecutivo y posiblemente en unos días más se conozcan los preseleccionados. En el caso de mayores, la terna la integran los abogados Alejandro Gorosito, Fernando Rodríguez Fabrizzi y Diego Fernando Torres, y para Menores, Carlos Human, Elisa Lazarte y Rosana Stadler. A su vez, otros dos cargos de agente fiscal y uno más del área juvenil abrirán las inscripciones el 8 de agosto, con cierre el 28, para los interesados en concursar.

--Bueno, parece que avanzan.

--Sí. También está un paso más adelante la cobertura para un tribunal en lo Criminal, que realiza los juicios por los delitos más importantes. En ese caso ya está la terna compuesta por la doctora Marisa Promé, jueza de Garantías N° 4; el doctor Julián Francisco Saldías, auxiliar letrado de la Cámara Penal, e Inés Tramontana, secretaria del Tribunal en lo Criminal N° 2.

--Bien.

--Sí. También hay que tener en cuenta que se deberá cubrir próximamente el máximo cargo en la Fiscalía General que, si avanzan los pliegos en la legislatura nacional, abandonará Juan Pablo Fernández para ocupar el Tribunal Oral Federal. Y además el de la Defensoría Oficial, por la precipitada jubilación de Graciela Cortázar, hoy acusada de peculado.

--¿Qué más?

--La doctora María Elena Baquedano, que venía actuando como jueza suplente en Bahía, fue nombrada por el Senado provincial para un tribunal Criminal de San Nicolás y la Cámara Alta también nombró al doctor Juan Carlos Tufari para ocupar una vacancia en un juzgado en lo Civil y Comercial local.

Una empresa bahiense sigue en llamas

--¿Algo más?

--No, pero antes de cerrar nuestra solidaridad para los empleados de Fabra Fons que hace cuatro meses no cobran el sueldo, carecen de obra social, etc. y se encuentran desamparados. Para colmo cortaron el gas en la fábrica de calle Sarmiento.

--Coincido amigo, nos vemos el próximo domingo.

--Dale, andá que esta vez pago yo.