Artritis reumatoidea: cómo aliviar sus síntomas sin utilizar medicamentos

La artritis reumatoidea es una enfermedad que no espera. Sin diagnóstico y tratamiento precoces, suele progresar y volverse discapacitante. Es por eso que es importante indicar cuanto antes el poderoso arsenal terapéutico del que se dispone, ni bien se diagnostica la enfermedad.

Sin embargo, como ocurre con todos los medicamentos, tienen efectos secundarios. De ahí que sea muy esperanzadorala noticia de que un tratamiento no medicamentoso haya mostrado resultados promisorios.

Un estudio acaba de demostrar que la técnica llamada estimulación del nervio vago (ENV), empleada generalmente para controlar las convulsiones en casos de epilepsia refractaria, podría ayudar a aliviar los síntomas persistentes de la artritis reumatoidea.

“Este es un desarrollo que nos entusiasma enormemente. Para muchas personas que viven con artritis reumatoidea, los actuales tratamientos no funcionan o no son tolerados. Estos resultados abren la puerta a un novedoso abordaje no sólo para la artritis reumatoidea, sino para otras enfermedades crónicas inflamatorias” comentó el doctor Thomas Dörner, director del Comité Científico del Congreso Europeo Anual de Reumatología realizado en Madrid, España, donde se presentaron los hallazgos.

La artritis reumatoidea es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Si bien puede afectar cualquier articulación del cuerpo, es mucho más común en las muñecas y los dedos.

Por otro lado, se trata de una enfermedad que tiene un claro sesgo de género, pues afecta mucho más a las mujeres que a los hombres (la proporción es de tres mujeres con artritis reumatoidea por cada varón que padece la enfermedad).

Suele comenzar en la edad mediana y es más común entre los adultos mayores. En la Argentina, se estima que la enfermedad afecta a alrededor del 1% de la población adulta.

Dispositivo implantable

Conducido por el doctor Mark Genovese, profesor de medicina de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, el estudio evalúo la efectividad de un dispositivo implantable, que actúa enviando impulsos eléctricos en el nervio vago, que recorre el cerebro, el cuello, el pecho y el abdomen.

Dicho dispositivo fue implantado en 17 pacientes con artritis reumatoidea (7 estaban en la etapa más temprana de la enfermedad y no habían respondido al tratamiento antiinflamatorio con metotrexato, que suele ser usado como medicamento de inicio; 10 de los voluntarios estaba en estadios avanzados y no habían mejorado tras probar con al menos dos agentes biológicos).

Tras la implantación de los dispositivos de estimulación del nervio vago, el 70% de los pacientes había experimentado una mejora de al menos 20% en sus síntomas, incluyendo una reducción del número de articulaciones dolorosas e inflamadas.

En el grupo con artritis reumatoidea en etapa temprana, un 57% mostró una mejora de al menos un 50%, al igual que el 30% de pacientes con enfermedad avanzada.

Además, se habían reducido los niveles sanguíneos de sustancias inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina-6, que son consideradas marcadores de evolución de la enfermedad.

Qué persigue el estudio y cómo gestionar la enfermedad

1. Postulan que al estimular el nervio vago pueden producir un efecto similar al que se obtiene con las drogas supresoras del factor de necrosis tumoral.

2. Suprimirlo sin tener los posibles efectos adversos de los medicamentos es el objetivo de este estudio. Se trata aún de resultados preliminares.

3. Los daños asociados con la artritis reumatoidea progresan durante los primeros 20 años y representan el 25% de discapacidad en la artritis ya diagnosticada.

4. La consulta con un reumatólogo, el diagnóstico precoz y el desarrollo de un plan de gestión eficaz de la enfermedad se consideran de suma importancia.