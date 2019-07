"Soy Rada", a fondo con La Nueva: "Estoy orgulloso de ser bahiense"

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Soy Rada es así. Vive así. La diferencia entre él y los simples mortales es que maneja el estrés siempre con una sonrisa.

Un día del artista bahiense arranca tempranito con la pantalla del WhatsApp explotada. Ha llegado a tener 120 mensajes fresquitos sin leer. Y eso que su número no lo tiene todo el mundo. Aunque parece ¿no?

Pero la pilotea.

Estas vacaciones de invierno, por ejemplo, está con doble función diaria de “Aladín”. Mejor dicho, él es Aladín. Comenzamos la entrevista telefónica cuando él estaba en el camarín. Pero a la quinta pregunta (ya nos lo había anticipado) tuvo que subir al escenario.

“¡Entro a escena! ¡Entro a escena!, después seguimos chau, chau…”, así de divertido es charlar con Agustín. Fiel a su palabra, la entrevista continuó un par de horas más tarde.

Lo llamamos porque a su increíble presente (Netflix, Disney, “Radahouse”, etc) le suma la casi esotérica presentación en Bahía Blanca. Es que siempre que estrena espectáculo de comedia, el primer paso lo da en su ciudad. Y nosotros chochos.

Presentará “Serendipia” el próximo sábado 10 de agosto, desde las 21.30, en el Teatro Gran Plaza (Alsina 170). Las entradas ya se pueden conseguir a través de la web, en Ticketbahia.com

La gira continuará a lo largo de toda la Argentina, donde sumará 20 ciudades. Además visitará Chile, Uruguay, Colombia y México.

Si hay un talento que me puedo reconocer es el de los huevos que le pongo a todo. ¿Cómo hago para convivir con todo eso? Con mucho agradecimiento a todas las personas que me rodean".

“Como se les cante”

—Contame algunas anécdotas de la serie de entrevistas que hiciste en YouTube llamadas “Radahouse”.

—Es un proyecto que amo completamente. Lo hago en mi casa, un lugar donde amo estar, con gente que admiro mucho. El de Ginóbili fue muy loco. Él estaba allá y nos fuimos con todo el equipo a esa ciudad que amo tanto. La genialidad de Manu de venirse una hora y pico a charlar y después invitarme a comer empanadas a su casa y ver los Spurs juntos fue una locura. Un genio total. La de Mario Pergolini también fue una locura. Ojalá que todos se suscriban a mi canal “Soy Rada” en YouTube. Apostamos a la calidad y a que la gente se sienta como en mi casa.

“Me propusieron hacerlo en TV abierta, pero quiero mantenerlo de esta manera, esperando que la gente lo vea cuando quiera, donde quiera y como se le cante” .

—Llegaste a Netflix, ahora a Disney. Explícame cómo demonios hacés para entender lo que te está pasando.

—Siento que está pasando de todo, pero todavía tienen que pasar mucho más. Es fruto de mucho trabajo. Continúo trabajando para que sucedan cosas lindas. Trabajo con mucho amor, responsabilidad, compromiso y pasión. Si hay un talento que me puedo reconocer es el de los huevos que le pongo a todo. ¿Cómo hago para convivir con todo eso? Con mucho agradecimiento a todas las personas que me rodean y me ayudan. Son muchos y muy buenos.

—¿Qué te dio concretamente la presencia en Netflix?

—Me dio un reconocimiento a nivel mundial. Que Netflix confíe en mi como uno de los comediantes más importantes de la Argentina para darlo a conocer al mundo me hizo muy bien. A mi y a todo el equipo con el que trabajo. Insisto, son muchos, son muy buenos y saben.

A veces me levanto y tengo 120 mensajes no leídos. Es real, no estoy exagerando. En cuanto a las notificaciones de las redes sociales, claramente no las tengo activadas (risas)".

—¿Qué diferencias tendrá el show de Netflix y el que traés a Bahía?

—No tienen absolutamente nada que ver. Son completamente diferentes. “Serendipia” es un show escrito desde el corazón y desde las tripas. Cuento todas las cosas que me fueron pasando hasta el día de hoy. Desde las buenas hasta las muy malas. Es un show muy real y concreto, en el que tengo a la banda en vivo, entran canciones y se van. Me tiene extremadamente orgulloso. El que vio el show de Netflix que venga tranquilo porque es diferente desde todo punto de vista: desde la puesta y hasta la propuesta. Hay stand up, magia y canciones. No es un recital, es un espectáculo de comedia.

—Imagino que no faltarán referencias a nuestra ciudad.

—Por supuesto. Hablo mucho de mi vida en Bahía, en Monte y en Buenos Aires. Arranco en Bahía porque es mi ciudad, es mi casa, es la vereda en donde yo pateaba de pendejo y ahí se empezó a formar todo esto. Me encanta estrenar allá porque el público bahiense es maravilloso. Siempre me trataron igual, ahora que soy más conocido y antes. En la Plaza Rivadavia cuando pasaba la gorra la gente me respetaba y me quería igual. Estoy orgulloso de ser bahiense.

Cuando a Fernanda la llamaron de ShowMatch la banqué fuerte y le dije que tenía que estar ahí. La está rompiendo, tiene una luz increíble".

—Tenés un millón de seguidores en Instagram y demás redes ¿Cómo es vivir con el teléfono explotado?

—Es muy estresante. A veces me levanto y tengo 120 mensajes no leídos. Es real, no estoy exagerando. En cuanto a las notificaciones de las redes sociales, claramente no las tengo activadas (risas). Son muchos los comentarios y likes por suerte. La gente banca mucho lo que estoy haciendo. Pero sí, es estresante. El WhatsApp y los llamados son bravos.

—¿Seguís de novio con Fer Metilli?

—Sí, continuamos de novios. Estuvimos un tiempo separados. Tenemos una vida de mucho trabajo y trajín. Eso nos alejó un poco y necesitábamos un tiempo de distancia para entender todo lo que nos estaba pasando. A ambos nos va muy bien y nos amamos mucho. Por eso volvimos a apostar a esta pareja y estamos felices.

"A Fer la recontra banco"

—Hubo una vez que (si mi memoria no falla) te negaste a ser parte de ShowMatch. Sin embargo ahora bancás a full a Fernanda ¿Es el amor?

—Sí, cuando la llamaron de ShowMatch la banqué fuerte y le dije que tenía que estar ahí. Fernanda la está rompiendo, tiene una luz increíble y un talento como pocas veces vi. Obvio que la recontra banco. De verdad que la aconsejé mucho para que lo haga. Fui una de las primeras personas que llamó y le dije: “lo tenés que hacer mi amor, dale para adelante”.

“Yo decidí no hacerlo porque elegí otro camino, voy por otro lado. La masividad extrema a mi no me interesa. Si llego a un nivel de masividad extrema que sea por las cosas que fui haciendo, por mi camino independiente y autogestivo: “Radahouse”, mi música, mi comedia, la actuación…

—Hace rato que no hacés la corneta.

—Creo que formó parte de un momento. No me avergüenza, me encanta cuando me la piden y en algún momento lo hago como gag antiguo, pero a su vez ya no creo que sea mago específicamente. Hay que ir buscando cosas nuevas.

Un repaso

“Soy Rada” actualmente protagoniza Aladín junto a Darío Barassi, Agustín Casanova, Julieta Nair Calvo, Fer Dente y un ensamble de 20 bailarines. Está todos los días de las vacaciones de invierno en doble función en el Teatro Gran Rex.

Pronto estrenará la segunda temporada de “Radahouse” en YouTube, mientras que está prepara ndo el segundo disco de Soy Rada & The Colibriquis que se llamará “Capucá”, en honor al sobrenombre que recibió de su pequeño sobrino.

Además, recordamos que tiene su show en Netflix y que Disney lo eligió para hacer el doblaje al español de la voz de Kamari, una de las hienas que acompaña al traicionero Scar.