Fórmula 1: a río revuelto, ganancia del británico Lewis Hamilton

Sacando provecho de la desgracia ajena, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) se alzó con la prueba de clasificación del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, décima cita del mundial con disputa en el trazado de Hockenheim.

Las mermas mecánicas en las respectivas unidades de potencia de los monoplazas Ferrari, hasta hoy temprano los más rápidos del fin de semana, allanaron el camino del inglés rumbo a la obtención de su Pole N°87 en la categoría.

El 1m 11s 767 empleado por el actual líder del certamen, fue suficiente para superar por 3 décimas lo hecho por el holandés Max Verstappen (Red Bull), compañero de primera fila mañana.

Go onboard for @LewisHamilton's @Pirelli_Motorsport pole lap - as he takes the top spot for @MercedesAMGF1's 200th Grand Prix#Fit4F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/NW2vBxLXoX