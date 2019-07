Salvaron a un nene que no podía respirar y se volvieron virales en las redes

Dos efectivos de la Policía bahiense fueron reconocidos en las últimas horas en las redes tras asistir a un nene de 5 años que presentaba un grave caso de intoxicación por monóxido de carbono.

Se trata del subteniente Gerardo Torres y la oficial Marilyn Alarcón, según confirmaron a La Nueva. fuentes oficiales.

Las autoridades relataron que el 24 a la tarde, el móvil 24502 con ambos efectivos respondió a un llamado del 911 por una intoxicación por monóxido de carbono en Chaco al 2.400.

Una vez allí, constataron que un menor de 5 años se estaba ahogando y ya presentaba una coloración azul por la asfixia.

Los efectivos alertaron al sistema de ambulancias, sin embargo al ser notificados de la distancia a la que se encontraba el equipo médico deciden llevarse al menor y a su padre en el patrullero al Hospital Municipal. En el viaje, un segundo patrullero se suma y abre el tránsito.

A mitad de camino y en brazos de Alarcón, el niño logra respirar y recupera su coloración normal. Tanto padre como hijo son dejados, minutos después, en la Guardia de la institución donde los atendieron y les dieron el alta.

Sin embargo, la historia no termina ahí. La colega de los efectivos Andrea Carnet compartió parte de la historia en su cuenta de Facebook, donde en menos de dos días consiguió 6.000 compartidos.

Ante este reconocimiento en las redes por el cumplimiento de su labor, Torres señaló que trata de hacer su trabajo "de la manera más profesional posible" y que fue "un trabajo en conjunto".

"No espero ningún reconocimiento por esto, ya que es lo que me gusta hacer desde el primer día que me puse este uniforme", concluyó.