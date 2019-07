Ante el reto de cerrar su historia coral, llega la temporada final de "Orange Is the New Black"

La séptima y última temporada de Orange Is the New Black, serie que sigue el día a día de un heterogéneo grupo de reclusas de una cárcel estadounidense, llegará mañana a Netflix con el desafío de dar una conclusión convincente para las múltiples historias de su elenco coral.

Compuesta por 13 episodios de una hora, la temporada final de Orange... marcará el cierre de una época para el gigante del streaming.

Tras la despedida de House of Cards el año pasado, el por momentos muy duro drama carcelario matizado con oportunas porciones de comedia era el último referente de aquellas series que impulsaron a la compañía y la catapultaron a la posición de liderazgo que ocupa hoy en el mercado.

Ambas producciones se estrenaron en 2013 con diferencia de cinco meses, en plena transformación de una empresa que venía virando su línea de negocios; Netflix dejaría de ser definitivamente un servicio de alquiler de DVDs por correo y atacaba el rubro del video a demanda por internet con producción propia.

House of Cards resultó ser el drama político que demostró al público que la plataforma podía ofrecer contenido tan bueno como el que por esa época era privativo de las señales premium de cable, como HBO, en tanto que Orange... demostró que el streaming podía ir aún más allá.

Basada en el libro autobiográfico de Piper Kerman, la serie relataba la historia de Piper Chapman (Taylor Schilling), una chica de clase acomodada que debía cumplir un año y medio de prisión por transportar droga para una exnovia delincuente.

A través de sus ojos, el espectador asistía al choque de realidad que sufría Piper al entrar en la prisión de mujeres de Litchfield, en Nueva York, donde se daba de frente con la violencia, el abuso institucional y los conflictos raciales.

Sin el corsé que impone la narrativa tradicional de la TV, con sus tandas publicitarias, estructuración en bloques y emisión de un episodio por semana, la creadora Jenji Kohan llevó pronto el foco de Orange... hacia un elenco variado y multirracial de mujeres que en otro contexto difícilmente hubieran conseguido brillar con luz propia.

Taystee (Danielle Brooks), "Red" (Kate Mulgrew), Suzanne (Uzo Aduba), Nicky (Natasha Lyonne), "Pennsatucky" (Taryn Manning), Gloria (Selenis Leyva) o "Daya" (Dascha Polanco), son apenas una muestra de una larga lista de personajes que en la serie fueron tomando más y más relevancia.

Sus frustraciones, conflictos de clase y raza, sexualidad, identidad de género, drogas y violencia, pero también su compañerismo, amistad, inteligencia y capacidad de perdonar, configuraron un elenco de mujeres tridimensionales con la facultad de comenzar a redimir una TV viciada de estereotipos.

De manera paulatina, Piper se convertiría en una más en el elenco y muchas otras reclusas gozarían de igual —y en numerosas ocasiones hasta mejor— desarrollo de sus historias, de sus trayectorias antes de haber sido encarceladas y también de las fallas en el sistema que hacían que se eternicen en sus celdas.

Y allí estriba otro de los elementos más valorados por la crítica, porque Orange... puso el acento en un sistema penitenciario que no funciona, con presupuestos exiguos y guardias mal preparados y mentalmente incapacitados, en el que la rehabilitación del recluso es la última de las preocupaciones.

Tras un cierto agotamiento, la serie que supo cosechar múltiples nominaciones a los Globo de Oro y ganó tres premios Emmy encara esta temporada con Piper por fin en libertad y ante el reto de reinsertarse en un mundo que ahora le resulta ajeno.

La condena injusta a Taystee, usada de chivo expiatorio por la muerte de un carcelero durante un motín, y la culpa de su amiga Cindy por no ayudarla; el descenso de Daya hacia las profundidades del sistema carcelario o la suerte de todo el grupo trasladado a un peligroso centro correccional de máxima seguridad, son algunas de las otras subtramas que la serie deberá redondear con su temporada final. (Télam)