El pastor evangélico de Bahía que se sumó a la política por su rechazo al aborto

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

“Hace más de 10 años que tengo la convicción de que quejarse desde afuera no alcanza para cambiar la realidad”, dice el pastor evangélico Luis Alberto José, precandidato a intendente de Valores para mi País, fuerza que propone para la presidencia al ex director de Aduana y veterano de Malvinas, Juan José Gómez Centurión.

Bahiense de 56 años y padre de tres hijos, cuenta que los debates sobre la legalización del aborto y los intentos “de incorporar la ideología de género dentro de la Educación Sexual Integral” lo terminaron de motivar para incorporarse a la política partidaria.

Firme defensor de los valores cristianos, dice que no siempre tuvo la misma relación con la iglesia.

“Crecí en una iglesia católica, pero a los 12-13 años decidí que no quería ir más y me declaré ateo. Pasé una adolescencia bastante fea en varios aspectos, medio virulenta. Cuando terminé el secundario, me fui a vivir a Buenos Aires pero volví a los pocos meses. No era un chico fácil”, dice.

“Cuando regresé a Bahía me encontré con mucha gente que me empezó a hablar de Dios y el mensaje fue llegando. Un poco más adelante entendí que mis problemas tenían que ver con que yo estaba mal con Dios, conmigo y, por ende, con los demás. Entonces tomé la decisión de pedirle a Jesús que perdone mis pecados y, a los 20 años, empecé un camino distinto. A los 29 me ordené como pastor”.

--¿Cómo llegó a su primera experiencia en la política?

--Una década atrás empecé a insistir entre mis amistades y contactos en la necesidad de militar en política desde algún lugar. Por ejemplo, creando un partido. Pero eso quedó en el freezer, porque muchos me decían que había que utilizar las estructuras partidarias existentes.

“Más adelante, con la discusión sobre el aborto y la ideología de género, la iglesia evangélica se levantó en todo el país y los tiempos de la política se me fueron acortando. Mi esposa, Noemí Maldonado, se vinculó con la gente de Valores para mi País y finalmente me propusieron ponerme al frente de esta lista”.

--¿Cuáles son sus proyectos para Bahía?

--Un tema importante es cómo se conduce. Hay que hacer controles efectivos sobre velocidades máximas, los sitios donde se estaciona y otros aspectos vinculados con el tránsito. ¿Se hacen cosas en este sentido? Sí, pero hay que llevarlas a otro nivel.

“También hay que atender, además del bacheo, a esas cuadras que se inundan fácilmente, donde la gente no puede entrar ni salir. Nos pasó este lunes, con una calle inundada de una esquina a la otra y antes casi no había llovido. Me parece muy bien que el gobierno se ocupe del centro, pero también hay que mirar a los barrios.

“Otro punto fuerte para nosotros es el trabajo con niños, contamos con muchos años de trabajo en jardín de infantes, escuelas primaria y secundaria. Tengo experiencia docente desde los 20 años”.

--¿Qué espera que le dejen estas elecciones?

--Venimos para quedarnos, no para tirar la caña a ver qué pasa. Nuestra expectativa es, por lo menos, dejar espacios ocupados en el Concejo Deliberante para que haya un lugar distinto, transparente, limpio, sin favoritismos ni amiguismos en la función pública.

Polarización y elogios a Gay

Acerca de la hiper polarización electoral, opinó: “No es la primera vez que nos pasa, desde el 83 para acá. Algunos polarizan por el miedo, otros por el odio y, en el medio, nuestra sociedad sigue disfuncionando”.

Sobre el intendente Héctor Gay dijo: “Hubo muchos puntos positivos, veo orden en el mantenimiento de la ciudad y me parece bien la idea de sostener políticas como las ciclovías, más allá de que yo esté de acuerdo o no con su formato. Además, puso a la ciudad en una buena relación con la Provincia y el Concejo trabajó en un marco armónico. Yo escucho que a los funcionarios les ha dado mucha libertad y los potenció para que crezcan. Esto para mí es más que valioso”.