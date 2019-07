Entre el presente y el pasado, el Midget le rinde tributo a parte de su rica historia

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

"Esto es un volver a nacer”. Ese fue el comentario común el sábado 13 del corriente, en el siempre cálido sector de boxes del Héctor Evaristo Plano.

Por sobre todo, esa es la finalidad que motiva la realización de un acontecimiento semejante. En este caso, y oportunamente, la competencia de Midget con pilotos invitados dispuesta por el Club Midgistas del Sur.

Entre los muchos atractivos circundantes al sucedo competitivo, el principal foco se localizará en la reaparición de legendarios animadores de la categoría, quienes volverán a gozar la satisfacción del derrape en un óvalo.

De allí se desprende otro punto elemental: la conjunción entre nóveles y experimentados pilotos.

Ello, más el ingrediente de los actuales pilotos rankeados batiéndose sin distinción de clases, la propuesta seguramente será digna de presenciar.

"Estoy feliz"

A Oscar Sarcou (67) no le cabía la felicidad en su cuerpo al bajarse de la unidad de Aries Lestrada, durante la jornada donde, como tantos otros pilotos, pudo efectuar un buen puñado de vueltas.

El Paisano, quien debutó en el Círculo Rojo de Villa Mitre, se reencontró con el Midget tras más de 25 años de inactividad, gracias a la invitación recibida de Ariel Lestrada.

"En el 2003 corrí una carrera de invitados con Sergio Joos, y desde ahí nunca más volví a subirme. Esto es un volver a nacer para mí; te imaginarás todos los recuerdos que se despiertan de todo esto y de tantas vivencias. Además, esto es especial porque vengo luchando con una enfermedad media enbromada. Pero, por suerte, demostramos que todavía estamos en el ruedo. Estoy feliz", sostuvo el Paisano, quien la viene peleando desde hace unos años con un cáncer.

"Cambió mucho el Midget, sobre todo en lo que respecta a suspensión y potencia. Ahora se puede manejar mucho más finito. Antes era todo muy casero, no había tanta tecnología. Veo que hay varios muchachos que manejan grandes presupuestos, que sin eso hoy no se puede aspirar a nada. Aún así, hay otros pilotos que se las resbuscan sin tantos medios", agregó.

"Una cosa inexplicable"

Otro que también derrochó felicidad en la jornada de pruebas, fue Héctor Sergio Urretabiscaya (60), flamante compañero de butaca de Nicolás Macazaga.

"Realmente, esto es una cosa inexplicable. Solo lo entendemos los que alguna vez nos subimos. El auto va realmente muy bien, aunque, por supuesto, me falta adaptarme y agarrarle la mano. Uno nunca se retira, si estoy abajo es por una cuestión monetaria. Creo que con esta carrera ya habré completado mi carrera deportiva", contó elVasco, dos veces campeón.

"Tengo motivación"

Por capacidad mecánica, conductiva y laureles, Martín Saldamando (35) emerge como uno de los grandes candidatos.

"Me liquidó la prueba. Fer (Saldamando) le hizo un par de cambios al auto que los sintió y me traía al límite. A medida que vas acelerando agarra cada vez más tracción. Venía regalado, si agarraba una piedrita me volaba (risas). Si bien suelo probar en el salitral, venir y girar acá es totalmente distinto. Ahora sí que noté los 7 años de inactividad", sostuvo Pochocho, dos veces campeón, compañero de butaca de su hermano.

"Esto es distinto a todo"

Fiel a su costumbre, y como si nunca hubiese colgado el casco, Néstor Fabio Rossini (54) aceleró de lo lindo el auto de Luis Vallejos.

"La verdad me sentí bárbaro. Tenía muchas ganas de andar. Aparte, el auto es muy rápido y dócil. Las primeras vueltas tomé algunas precauciones, pero después me pude soltar y acelerar. Si bien sigo de cerca la actividad, desde adentro es distinto a todo. Es una linda oportunidad de compartir pista con muchos conocidos", contó el campeón 90-91.

El ganador de la competencia se definirá por sumatoria

Tal como ocurrió en las últimas dos competencias realizadas bajo dicho formato (ver aparte), el ganador de la convocatoria se dictaminará de acuerdo a la sumatoria total, entre la labor del titular y del piloto suplente.

La actividad en pista estará dividida, como en el Invernal, pero en este caso por condición. Es decir, competirán los invitados por un lado y los titulares por el otro.

Considerando la cantidad de máquinas confirmadas (53), el cronograma de competencias no incluirá repechajes.

Los invitados animarán 11 series de 5 participantes (dos contarán con 4 máquinas), en tanto que la conformación de las preliminares de los titulares se definirá por sorteo, tanto la fila como el cajón a ocupar.

Al no haber repechajes, los 48 mejores tiempos de las series avanzarán a semifinales, quedando 5 suplentes. Lo demás se mantendrá inalterable.

La actividad en pista se iniciará a las 11, con las series de pilotos invitados. La entrada general tendrá un valor de 200 pesos; en tanto que los socios y jubilados abonarán 150 pesos y los menores 60 pesos.

Juan Pipkin y Sebastián Pérez, del TN al Midget

De lujo. Vaya gusto el que se darán los pilotos bahienses de Turismo Nacional Juan Pipkin y Sebastián Pérez, invitados de Axel Garabán y Franco Tomaselli, respectivamente. "Donde me enteré que se hacía la carrera, quise anotarme como fuera", expresó Pipkin.

Más invitados. Walter Renero, Marcelo Weimann, Sebastián “Pepo” Pérez, Leonardo Perugini, Sergio Joos, Jorge Fritz, Hugo Giménez, Emiliano Nuesch, Ricardo Gómez y Facundo Osvaldo, entre otros, tampoco quisieron perderse la oportunidad.

Antecedentes. La última competencia de invitados fue el 30 de marzo de 2003, ocasión en la que triunfaron Walter Renero y Matías Salaberry. En la anterior, disputada el 18 de marzo de 2001, vencieron Diego Andrade y Alberto "Bety" Palma. Allí, la dupla ganadora del encuentro resultó la dupla conformada por los hermanos Daniel y Claudio Altamirano.