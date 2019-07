Kicillof: "El Gobierno fomenta la provocación, están haciendo una campaña sucia y agresiva"

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, sostuvo que el oficialismo "fomenta la provocación" y realiza "una campaña sucia y agresiva".

"Cuando atacan me ponen en un escenario en el que buscan que conteste. Pero yo, en cambio, me enfoco en no contestar y tratar de evitar situaciones de violencia", explicó el ex ministro de Economía.

Durante una entrevista que le concedió a Infobae, Kicillof volvió a recordar que ya le "tocó vivir" escraches públicos cuando estaba con su familia "hace algunos años, y no está bueno".

"Hay una energía para transformar este elección en algo diferente. El Gobierno fomenta la provocación, están haciendo una campaña sucia y agresiva", manifestó el ex funcionario nacional.

El aspirante a gobernador cuestionó, además, a la actual mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, al asegurar que la referente del oficialismo "pasó de agredir a la oposición a mentir en lo que pasa".

"Dijo que no hay mas pobreza, que no había cierre de empresas, que no había más desempleo, sino que ese número estaba sujeto a las causas naturales o biológicas. Me sorprende la negación", agregó al respecto.

Además, Kicillof ratificó que tiene "respeto" y "admiración" por la candidata de su espacio a vicepresidenta, Cristina Kirchner, y explicó que siente "mucha responsabilidad" por tener a la ex jefa de Estado apoyándolo.

"El viernes en su discurso reconoció todo lo que venimos haciendo y todo lo que faltó hacer cuando fuimos gobierno. Siento la responsabilidad de algo tan inmenso como estar enfrente de una candidatura a la gobernación, para la cual me siento capacitado", precisó.(NA)