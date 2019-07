De Bulgaria a Bahía Blanca: la historia de una artista europea que la rompe con Circo Fokus Bokus

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Antoaneta Madjarova pasó su infancia y su adolescencia en Bulgaria, uno de los países que integran la región de Los Balcanes, al sudeste del continente europeo.

Hasta principios de los años ‘90 su vida en Sofía (la capital) era apacible, tranquila y feliz. Es más, no tiene nada para quejarse del socialismo. Admite que tenía muy buena formación, salud y educación. Aunque en un momento todo se complicó. Con el final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) llegó también la separación de Bulgaria. Se integró a la Unión Europea y al capitalismo en 1990.

En ese contexto fue que Antoaneta llegó a Buenos Aires para no volver más.

“La situación en Bulgaria estaba complicada y vinimos a un festival para ver qué pasaba. Aparecieron distintas propuestas y nos terminamos quedando porque teníamos mucho trabajo”, contó la directora Madjarova.

Antes de llegar a la Argentina ya trabajaba con títeres en un teatro profesional de Sofía. Previamente había culminado dos carreras: la de música y la de teatro.

—¿Qué recordás de aquellas épocas en Bulgaria?

—Yo soy una criatura del socialismo real. En mi infancia se vivía muy bien en Bulgaria. Teníamos muy buena formación y educación en todo sentido. Después, en los ‘90, comenzó a caerse el socialismo en todos los países balcánicos y se comenzó a derrumbar. Era una época de transición que se puso bastante brava.

“En todos los países de la ex Unión Soviética el socialismo se dio con distintas características. Yo particularmente fui muy feliz tanto en mi infancia como en mi temprana adolescencia ya que tuve una muy buena formación, salud y educación. Estuvimos tranquilos y felices. Pude hacer dos carreras, una de música y otra de teatro en la Facultad de Títeres de Sofía. La verdad que no me puedo quejar. Incluso nos daban becas por buenas notas y al recibirnos enseguida ya teníamos trabajo en un teatro profesional”.

—Los primeros recuerdos que me vienen a la cabeza de Bulgaria son la selección de fútbol de 1994 que llegó al Mundial de Estados Unidos con el delantero Hristo Soichkov.

—Sí, un gran futbolista búlgaro. Nuestro país tiene muy buenos deportistas en general. Somos mundialmente reconocidos en pesas, en lucha y en gimnasia artística.

—¿Nos podés adelantar de qué se trata Circo Fokus Bokus?

—El espectáculo tiene teatro negro y teatro con luz de escenario. Es una combinación de ambos lenguajes. Las primeras obras son de teatro negro puro, pero no queremos abusar y queremos que la gente pueda ver un poco de todo. Por eso siempre optamos por que haya cambios, que las dos luces convivan. Además, acá hay una intervención de clowns y necesitamos luz blanca. Los actores están permanentemente cambiando vestuario. Tiene como una estructura de circo bastante clásica, en donde los payasos intervienen, abre y cierran cada escena.

—¿Cuál es el comentario de la gente en general?

—Sale fascinada. Sobre todo aquellos que no conocen de qué se trata el efecto del teatro negro y la magia que produce. No lo pueden creer. No entienden como cuatro actores puedan hacer todo esto. Los actores están vestidos de negro y no se ven. Los chicos piensan que los títeres se mueven solos. Creen que están vivos y queda muchas veces esa magia sin detectar. Esta obra gusta mucho, a cada lugar al que vamos nos piden que volvamos.

Circo Fokus Bokus se presentará en nuestra ciudad los próximos viernes, sábado y domingo, a las 15.30, en el Teatro Gran Plaza ubicado en Alsina 170.

Las entradas las podés comprar cómodamente desde tu casa a través de www.ticketbahia.com

El grupo Kukla

Circo Fokus Bokus es una creación del Grupo Kukla. Fue creado en el año 1988 en Bulgaria por los actores titiriteros Antoaneta Madjarova y Krasimir Gospodinov, egresados de la facultad de Títeres de la Universidad Nacional de Teatro y Cine de Sofía.

Después de una larga trayectoria en los teatros profesionales de su país, giras y festivales internacionales, se radicaron en la República Argentina.

El Grupo Kukla se amplió integrando actores y titiriteros argentinos que trabajaban con el método de las escuelas de títeres europeas, bajo la coordinación artística de Antoaneta Madjarova.

Cuenta con el apoyo de la Embajada de Bulgaria, el Instituto Nacional del Teatro, Proteatro y del Centro Cultural de la Cooperación.

Grupo Kukla tiene alrededor de 60.000 espectadores por temporada teatral y estuvo en cartel en más de 250 salas de Argentina y en el exterior.

Desarrolla desde el año 1997 el programa “Arte en la escuela” con funciones y actividades para alumnos de todos los niveles escolares y con una convocatoria de más de 22.000 espectadores por temporada escolar.