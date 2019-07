Chiarastella, sobreviviente de la aventura que comenzó en 2004 y ya lleva 15 años

(Nota de la edición impresa)

Albano Chiarastella mantiene su vigencia en el básquetbol de ascenso de Italia. A los 33 años, este alero bahiense acordó esta semana su regreso a Agrigento (Sicilia) para disputar las próximas dos temporadas en la Serie A2.

Formó parte de un grupo de jugadores de clubes de nuestra ciudad que entre 2004 y 2006, eligieron Italia como país para cumplir objetivos personales: iniciar una carrera profesional, vivir otra cultura o probar suerte en categorías como tercera, cuarta y quinta. El under propiamente dicho...

Chiarastella fue uno de los primeros en emigrar en 2004. Con 23 puntos de promedio en el torneo local Sub 21 con El Nacional (5º goleador), llegó a Delta Basket de Salerno (C2) junto con Bruno Cerella (Pueyrredón) y Diego Corral (El Nacional). En esos años hubo otros: Natalio Colasanti, Luciano Mussini, Andrés Severini, Matías Franzino, Lucas Esandi, Dante Richotti, Nicolás Richotti, Rogelio Salinas, Fabio Zangla, Nicolás Vera.

Quince años después, Chiarastella sigue en acción, al igual que Cerella (tres veces campeón de Italia) y Corral (en la B2 con Vicenza).

“A los 19 años no tenía nada que perder y sí mucho para ganar. Cualquier cosa me podía volver. Pero no me fui para vivir una experiencia de vida o pensando que iba a probar. Fui a buscar vivir del básquet, por más que en ese momento me fui a una C2 y no sabía dónde iría a parar. Además, fuimos con unos cuantos chicos desde Bahía y no fue tan difícil cruzar el charco”, recordó Albano.

“Hoy veo que me siento más viviendo allá que en Argentina. Pensá que me fui con 19 años y hoy tengo casi 34. Viví prácticamente la mitad allá y una mitad en la que me convertí en adulto. Siento que mi lugar es allá, aunque no sé si será definitivo”, dijo el jugador formado en Estrella.

En nuestro país se está viviendo un nuevo ciclo migratorio de argentinos. Pero a diferencia del pasado, hoy los destinos son Brasil y Chile.

“Estuve escuchando los movimientos que habrá en la Liga Nacional para la próxima temporada. Pienso que puede ser para vivir experiencias distintas, que está muy bueno. Aprender otro idioma. Pero depende a qué edad te toca irte y las prioridades en ese momento de cada jugador. Una cosa es a los 20, cuando uno prioriza lo deportivo, otra a los 33 por ejemplo, como a mí, que priorizo tranquilidad y rodearme de gente que conozco y que me hace sentir bien”, dijo en relación a su regreso a Agrigento, equipo en el que ya jugó 5 campañas.

“Cuando me lo propusieron, no dudé. Es un viejo y querido club. Hace una semana nos pusimos de acuerdo de palabra. Firmar por dos temporadas fue lo que más me entusiasmó, porque arrancaré la temporada con casi 34 años. Es una oportunidad que no podía dejar pasar”, aseguró.

“Tendremos un equipo joven, en una sociedad que está armando un proyecto nuevo. Mi función será la de transmitir experiencia, la garra que no puede faltar nunca. Y tratar de enseñar un poco a los jóvenes, que vienen con otra mentalidad. Les cuesta escuchar consejos. Piensan que ya vienen formados. También, según lo acordado con el DT (NdR: Devis Cagnardi), hablar con los más grandes, que deben adaptarse a esa mentalidad de los más chicos”, concluyó.

Balance en Biella

"Soy sincero, si bien terminé la temporada lesionado, físicamente fue un año excelente desde lo físico. Estuve bien. Hay que ver cómo evoluciono en estos años, pero de seguir así creo que podré seguir jugando por unos cuatro o cinco años más", dijo el bahiense respecto de lo hecho con Biella.

"Por un problema muscular en el aductor y me perdí el último turno (cruce) de playoffs. Pasamos el primer turno, algo que hacía cuatro años que no se lograba, me lesioné en el último partido y traté de jugar el tercero de la llave en la que quedamos eliminados, pero no pude. Cosas que pueden pasar", agregó.

"No pude terminar el año como quería, tratando de ayudar al equipo y viviendo la parte más linda que son los playoffs, con la gente y entusiasmo que hubo. Pero el objetivo principal del equipo era clasificar. Lo conseguimos y hasta dimos un pasito más. Terminamos muy contentos todos", afirmó.

Ser profesional, mundo aparte

Chiarastella contó que luego de superar una crisis económica, Italia parece haber acomodado su economía.

“Italia tuvo una crisis económica en 2008 que también afectó a la parte deportiva. Fueron cuatro o cinco años donde en lo económico no se ganaba lo de años anteriores. Pero hace cuatro años el país levantó y la parte deportiva también, como una consecuencia de lo primero", dijo Chiarastella sobre la situación del país donde reside.

"Pero siempre digo que nosotros vivimos dentro de una burbuja. En una situación ajena a las demás personas. Los deportistas profesionales no pagamos luz, agua... Nos dan la casa, la comida... No ves los problemas que tiene una familia normal cuando le aumentan los impuestos. Italia está levantando, pero hay problemas económicos y desocupación. Igual, se vive de otra manera porque podés programar tu vida. A nivel básquet hubo contrataciones importantes. En la Serie A Milano sumó a Ettore Messina y a Chacho Rodríguez. O Milos Teodosic al Bologna... Jugadores de nivel”, afirmó.

"Hizo una trayectoria increíble"

“Con Bruno (Cerella) nos fuimos juntos el primer año desde Bahía (2004). Jugamos juntos dos años en C2 en Salerno y en B1 en Potenza. Somos amigos, estamos en contacto. Supo ver cuál era la función que le podía dar una carrera importante. Es muy inteligente dentro y fuera de la cancha. Hizo una trayectoria increíble porque ganó tres campeonatos italianos... No sé cuántos jugadores pueden conseguirlo. Contentísimo de todo lo que vive porque se lo merece, es muy profesional y gran persona”, dijo Albano sobre Cerella, quien en la 2018-19 se coronó campeón con Reyer Venezia.

Paso a paso

Albano Chiarastella (2m01, nacido el 21 de octubre de 1985) surgió en Estrella. Después jugó en El Nacional y en 9 de Julio.

Cuando emigró, era el 5º máximo goleador del torneo Sub 21 de 2004, en el que promedió 23,0 puntos.

En Italia jugó en Salerno (2004/05 y 2005/06), Bernalda (2006/07), Potenza (2007/08 y 2008/09), Massafra (2009/10), Potenza (2010/11), Agrigento (2011/12, 2013/14, 2014-15, 2015/16 y 2016/17) y Biella (2017/18 y 2018 /19).

En la 2005/06 ascendió a la C1, en la 2009/10 a la B1, en la 2011/12 a la B1 (también ganó la Copa Italia), en la 2012/13 a la Lega2 y en la 2014/15 con Agrigento perdieron la final por el ascenso a Serie A en quinto partido.