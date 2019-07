A Los Pumas les faltó muy poco ante Nueva Zelanda: 20-16

El seleccionado argentino de rugby cayó hoy ante Nueva Zelanda por 20 a 16, en el inicio de la octava edición del Rugby Championship.

El encuentro se jugó en el estadio José Amalfitani, de Vélez, ante 45 mil personas.

Los Pumas cumplieron el objetivo de ser competitivos ante el último campeón (y campeón mundial). Y lo consiguieron, aunque como siempre All Blacks hizo la diferencia en los detalles.

El partido comenzó con Argentina siendo protagonista, buscando el hueco ante una sólida defensa "negra". Con dos penales de Nicolás Sánchez, el local se adelantó 6-0 en 6m.

Pero en su primera llegada clara a la línea de 22 metros albiceleste, Nueva Zelanda concretó el try vía Ngani Laumape, con conversión de Bauden Barrett, para pasar al frente 10-9 en 22m.

Diez minutos más tarde Los Pumas abortaron una situación clara de try neocelandés gracias a un buen tackle de Ramiro Moyano a Jordie Barrett, aunque a los 37m. su hermano concretó el penal para ampliar la ventaja a 13-9.

Cuando parecía que ese sería el resultado del entretiempo, por paridad y escasez de situaciones de try, un pase arriesgado, largo en la línea, de Nicolás Sánchez en campo propio, fue interceptado por el segunda línea Brodie Retalick, quien apoyó el try del 20-9 al descanso (sumada la conversión de Bauden Barrett).

Pero a 6m de reiniciado el cotejo, Emiliano Boffelli le puso el moño a su gran tarde en el fondo argentino al ganar de aire una pelota al fondo neocelandés. El fullback rosarino, que venía de 6 pelotas aéreas capturadas sobre 6 que le llegaron al fondo, le dio el primer try del partido a Los Pumas.

Era un buen momento para Los Pumas, que tres minutos luego tuvieron la oportunidad de sumar 3 más con un penal decisivo, pero Nicolás Sánchez falló el intento y Nueva Zelanda mantuvo la ventaja (20-16).

Los dirigidos por Mario Ledesma siguieron intentando algunas fase de juego profundo pero conectando también con el juego abierto. En esa sintonía llegó una acción clara de Ramiro Moyano con una carrera pegado al touch, aunque la defensa logró sacarlo cuando intentaba la asistencia para la definición. El try fue anulado por el árbitro australiano Angus Gardener.

No obstante, la Selección mantuvo la iniciativa con el juego corto, buscando profundidad, hasta conseguir dos lines en tiempo cumplido. Se intentó con el maul, pero Nueva Zelanda disputó el contacto y abortó las acciones.

