Piden que el cupo trans sea obligatorio en el Municipio y en las Sapem

El Concejo Deliberante volvió a sesionar esta mañana y uno de los proyectos presentados pretende obligar a la Municipalidad a contratar a personas trans que "reúnan idoneidad para el cargo que quieran ocupar".

La iniciativa lleva al menos un año de existencia en el legislativo y tras meses de debate fue presentada por Gisela Ghigliani (Unidad Ciudadana).

La propuesta busca que el Municipio, Bahía Transporte Sapem y Bahía Ambiental Sapem contraten a personas trans y que el 1% de la planta de trabajadores se destine a travestis y transexuales.

Sin embargo, hoy no obtuvo el apoyo de Cambiemos ni del Frente Renovador, ya que desde esos espacios aseguran que una ley provincial que busca el mismo objetivo aún no se encuentra reglamentada y que no pudieron leer el despacho presentado y varias modificaciones que se le realizaron en los últimos tiempos.

Otro planteo fue el de exigir a las postulantes el título secundario como sucede con el resto de los vecinos que quieren un empleo público. La iniciativa solo exige idoneidad y ser mayor de 18 años.

“Es muy difícil conseguir trabajo”, dijo Saira Millaqueo, una chica trans que meses atrás fue conocida porque la Asociación Bahiense de Hockey no le permitía jugar en el equipo femenino del club Palihue.

Millaqueo, que además integra la lista de candidatos a concejales por el Frente de Todos que lidera Federico Susbielles, estuvo en la sesión y dialogó con concejales de Cambiemos para pedirles que avancen en el tema.

“Hay muchas chicas que están terminando el colegio secundario para poder conseguir trabajo”, explicó.

“Cambiemos me pidió unos días más para leer y analizar el despacho y quedamos en que el 1 de agosto volveremos a hablar para poder aprobarlo. Y si no nos apoyan, lo vamos a presentar igual”, prometió Ghigliani.

Desde el oficialismo prometieron dialogar, organizar futuras reuniones y continuar trabajando en el tema.

De acuerdo a lo que establece la medida y teniendo en cuenta que solo en el Municipio trabajan 3.000 empleados, al menos 30 puestos deberían estar destinados a personas transexuales,

Además se deberá elaborar un Registro Único de Aspirantes y una comisión de seguimiento encargada de analizar los plazos y cumplimientos de la normativa.

Si bien la idea pretende dar trabajo a minorías que quedan marginadas, en la realidad, muchas veces quedan en la nada.

En la actualidad rige una ordenanza que destina el 4% de los puestos en el Estado a personas con discapacidad que casi ningún organismo cumple.