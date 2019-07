Sansinena, con Marco González al frente, comienza a sumar refuerzos

Si bien Sansinena comenzará la pretemporada el lunes 29, el plantel que tendrá como Marco González ya se va perfilando de cara a la temporada 2019-2020 del torneo Federal A.

Si bien restan definir algunos detalles, ya hay algunos futbolistas a punto de convertirse en los primeros refuerzos.

Teniendo en cuenta la sangría de jugadores que disputaron el certamen de la última temporada, ya hay movimientos en las filas albirrojas.

Esta es la lista de los jugadores que llegarían

Alan Báez (arquero, ex Ferro de Olavarría y Sarmiento de Ayacucho); Rodrigo Ezequiel Herrera (zaguero, ex Cipolletti y Unión Aconquija, entre otros); Jonathan Hereñú (lateral o volante, ex Gimnasia y Tiro y Juventud Unida de Gualeguaychú, entre otros); Hernán Sosa (lateral, ex Racing de Córdoba); Kevin Hueche (volante, ex Sol de Mayo), Fernando Lareu (mediocampista, ex Embajadores de Olavarría y Tristán Suárez); José Lincopán (volante central, ex Deportivo Roca y Olimpo), Kevin Guajardo (mediocampista ofensivo, ex Deportivo Roca); Maximiliano Delgado (volante, del fútbol santafecino) y Agustín Osinaga (defensor central, ex Olimpo).

A su vez hay interés por otros futbolistas de la categoría, mientras que en las próximas horas se resolverá la situación de los jugadores que pertenecen al club.