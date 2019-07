¿Qué es la mastocitosis sistémica? una historia suarense para conocer

Jenaro Ortiz recorrió, hasta ahora, dos años difíciles desde su nacimiento, pero no por eso se le quita la sonrisa. Lo mismo le sucede a su madre Josefina Schmidt quien, con un gran optimismo, se toma cada etapa que les toca recorrer en la mastocitosis de Jenaro.

La mastocitosis es una rara enfermedad, y mucho menos frecuente aún en los niños, en donde los mistocitos se acumulan de manera inusual en la piel y, en ocasiones, en otras partes del cuerpo.

Se pueden tener bultos pruriginosos, rubor, malestar digestivo, dolor oseo. Los mastocitos forman parte del sistema inmunitario y, normalmente, están presentes en muchos tejidos del cuerpo, especialmente la piel, los pulmones y la membrana intestinal.

Los mastocitos producen histamina, una sustancia que interviene en las reacciones alérgicas y en la producción del ácido gástrico. La concentración de histamina aumenta, debido al mayor número de mastocitos.

Josefina Schmidt, mamá de Jenaro.

Algunas personas tienen una mutación genética que da lugar a este trastorno, pero en ocasiones no se conoce la causa.

Josefina Schmidt hablará —hoy, domingo— de esta enfermedad en la Feria Suárez Produce, la cual integra con un estand de bijouterie.

“La coordinadora de la feria me invitó a dar la charla y no lo dudé. Quiero que todos conozcan la enfermedad de Jenaro, no solo por si alguna vez alguien más tiene esta enfermedad, sino también por todo el acompañamiento que la comunidad siempre nos ha brindado”, aseguró.

“Este proceso me ha hecho conocer mucha gente y nutrirme de ellas. Jenaro tiene 2 años, está próximo a una punción de médula, algo que será una apertura para saber cómo seguir. Nosotros creemos que será un antes y un después”, agregó.

La sonrisa de Jenaro Ortiz.

Para Josefina, cada estudio realizado ha marcado una mejora en la calidad de vida de Jenaro y, luego de dos años de juicio con la obra social, la Justicia falló a su favor y obtendrán la medicación correspondiente.

“Jenaro es el primer paciente con mastositosis sistémica de su edad en América Latina; por eso también le darán medicación experimental”, contó.

“Para nosotros es un diamantito (sic). El venidero viernes 19 viajaremos a Buenos Aires para ver a la especialista de la enfermedad. Queremos concientizar a la población y que nos acompañen en este proceso”, dijo la madre. (Agencia Coronel Suárez).