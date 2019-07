A puro acelerador y derrape, los invitados se pusieron a tono para el próximo domingo

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El sol radiante fue testigo de una colorida y atractiva jornada para el Club Midgistas del Sur, ocasión en la que un considerable número de pilotos experimentaron sensaciones de todo tipo al derrapar en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

Dada la original y oportuna propuesta competitiva pactada para el próximo domingo, en la cual confluirán pilotos actuales, del pasado y novatos, un buen número de máquinas dieron el presente en la víspera, a fin de no dejar librado detalle al azar.

Sin pausa alguna, y con mucha continuidad, las 43 almas giraron durante el lapso de 3 horas, focalizando el ensayo a las necesidades particulares de cada una de ellas y sus tripulantes.

El principal objetivo de la mayoría, amén de algunas mínimas cuestiones mecánicas, se localizó en aceitar las muñecas y acoplarse a la conjunción “pista-auto-manejo”, a fines de ponerse a tono con el desafío.

Resultó muy agradable para la vista, observar acelerando nuevamente a exitosos y legendarios nombres como Martín Saldamando, Héctor Sergio Urretabiscaya, Néstor Fabio Rossini, Walter Renero, Marcelo Weimann, Sebastián “Pepo” Pérez, Leonardo Peruggini, Oscar Sarcou, Sergio Hoos y Jorge Fritz, por destacar algunos...

A su vez, la atención también se centró en seguir de cerca a los primerizos en un óvalo de tierra. En ese sentido, el que se robó todas las miradas fue el joven Agustín Pérez Meler, hijo de Mariano, quien, con apenas 15 años, demostró grandes aptitudes al volante.

Como no podía ser de otra manera, tampoco faltó la presencia femenina. La oriunda de Bajo Hondo, Jéssica López, protagonista hace un par de temporadas, aceptó la invitación de Florencia Medina y tampoco quiso perderse esta fiesta.

Tampoco quisieron perderse la oportunidad los periodistas Mariano Gutierrez y Sebastián Rosas, acompañantes de Gustavo Medina y Diego Anastasio, respectivamente. Gutierrez fue piloto activo de 2001 a 2006, mientras que Rosas hará su estreno absoluto.

La perlita de la tarde, la protagonizó Daniel Puccinelli, padre e invitado de Carlos Puccinelli, quien, en una de sus tiradas, terminó volcando (sin consecuencias) en la curva de boxes.

A continuación, el testimonio de algunos de los invitados presentes ayer en pista. El próximo fin de semana, en las páginas de La Nueva., más protagonistas de la prueba y toda la previa de la competencia.

Declaraciones

**Marcelo Weimann (Hernán Sartori): “La verdad que extrañaba ésto, tenía ganas de girar un poco. Estoy un poco falto de training, ya que hace más de dos años que no corría, pero todo bien. Es cuestión de dar vueltas, pero me siento bien y tengo muchas ganas de disfrutar esta oportunidad. Se habló mucho, pero no voy a volver; simplemente aprovechar esta oportunidad”.

**Sebastián Pérez (Nahuel Smith): “Acá estoy, adaptándome al auto más que nada y tratando de ponerlo a punto. Voy a tratar de no hacer quedar mal al piloto. Las mañas no se pierden, pero hay que pulir un montón de cosas. Hacía rato que no andaba en Midget, estoy agradecido a la invitación de Nahuel (Smith). Ganas de volver nunca faltan, pero por lo pronto trataré de disfrutar esta experiencia”.

**Jorge Fritz (Javier Fritz): “Tenía muchas ganas y entusiasmo por volver a subirme. Esto te hace recordar viejas épocas, aunque con otro auto, mucho más contundente que lo que se usaba antes. Una cosa es probar ahora y otra será el domingo, cuando haya que correr con competidores al lado. Pero contento, estaba confiado en que iba a poder andar bien”.

**Sergio Hoos (Gonzalo Joos): “Acá estoy, probando un poco y muy contento. Me volví a subir después de casi 10 años aproximadamente. El auto es muy distinto a lo que manejaba yo, pero salió todo muy bien por suerte. Tanto chasis como el motor es muy bueno, así que eso ayudará a tomarle la mano nuevamente. Lo mejor de todo, vivirlo en familia y junto a Gonzalo. Queremos disfrutarlo a pleno”.

**Hugo Giménez (Jorge Hetch): “Esto es un volver a nacer. Estuve muchos años en esto, hacía casi 13 años que no giraba, y siempre pensaba en poder volver a girar al menos tres vueltitas. Con lo que hice hoy, ya estoy chocho. Ahora esperaré el domingo para volver a correr y volver a sentir la adrenalina de tener autos al lado. Además quiero que mis hijas me puedan ver correr por primera vez”.

**Emiliano Nuesch (Leonardo Hernández): “Es una pasión, pero en su momento se puso muy difícil y hubo que bajarse. Por suerte ahora podemos darnos una vueltitas. Correr en autos y no tener presupuesto es relegar mucho, por eso tuve que bajarme. Tengo todo guardado, ojalá en algún momento se pueda volver. Es muy lindo estar acá, así que trataré de aprovechar cada vuelta arriba del auto”.

**Facundo Osvaldo (Guillermo Smith): “Hace tres días que estamos laburando a full, así que con mucha felicidad y ansiedad porque llegue el domingo y poder acelerar. Guille tenía unos defectos en el auto, así que aprovechamos esto para corregirlos. Esperemos que el año que viene pueda volver, estoy trabajando para eso. Te despierta muchas ganas esto”.