Fórmula 1: Valtteri Bottas y Mercedes marcaron el camino en Silverstone

Tras tomarse licencia hace dos semanas en el circuito de Austria, el equipo Mercedes volvió a copar la primera plana en la Fórmula 1, tras adueñarse de la jornada de ensayos del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

La escuadra alemana cerró un primer día perfecto en el circuito de Silverstone, sede del décimo capítulo del año, con el finés Valtteri Bottas y el inglés Lewis Hamilton separados por apenas 69 milésimas, y copando el 1-2, respectivamente.

Tercero, a casi dos décimas de las Flechas de Plata, se ubicó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien irá por la revancha tras dilapidar semanas atrás la chance de firmar su primer triunfo en la máxima.

Blustery conditions spiced up second practice at Silverstone...#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/rzkFvxDmLI