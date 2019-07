Roban dólares, pesos y joyas en un local luego de cortar una caja fuerte

Delincuentes ingresaron en una fábrica del barrio Noroeste luego de romper el techo de chapa, cortaron una caja fuerte con una amoladora, robaron divisa extranjera, otra suma en pesos argentinos y alhajas de oro, y huyeron sin que la alarma sonara.

Así lo confirmó esta mañana Gonzalo Jerez, titular de la firma TP que funciona en Blandengues 1.711, dedicada a la carpintería de aluminio y venta de policarbonato.

"Nos robaron aproximadamente 1.000 dólares, un monto en pesos que desconozco y cosas de oro que estaban guardadas en la caja fuerte de 2 metros de alto más o menos", explicó Jerez.

"Rompieron la chapa del techo, que está a 3 o 4 metros de altura, y bajaron. Es evidente que vinieron directamente a buscar la plata, porque no robaron nada más. La computadora y las herramientas que guardamos en la caja fuerte están ahí", agregó.

El comercio no tiene cámaras de seguridad, pero sí cuenta con un sistema de alarma que nunca se activó, según afirmó la víctima de la sustracción.

"La alarma no sonó porque no me llamaron desde la empresa de vigilancia", indicó y al respecto acotó que los ladrones habrían cortado los cables del equipo.

"El viernes a las 20 estuve por última vez en el local. Hoy a las 8 abrimos con mi hermano y constatamos el robo", finalizó Jerez, quien denunciará el ilícito en la comisaría Quinta.