Todo lo que tenés que saber para ver el partido de cuartos de final de Pella en Wimbledon

El tenista bahiense Guido Pella buscará seguir haciendo historia en Wimbledon cuando se enfrente esta mañana al español Roberto Bautista Agut por los cuartos de final del torneo.

Es el tercer Grand Slam del año, se juega sobre césped y reparte más de 17 millones de euros en premios.

Pella, ubicado en el puesto 26 del ranking mundial y quien nunca había alcanzado la segunda semana en el torneo de tenis londinense, jugará contra Bautista Agut (22 del mundo) desde las 9 de la mañana de Argentina (las 13 en Londres), en el Court 1, con transmisión de ESPN. Está anunciado lluvia, pero la cancha donde se presentará el bahiense tiene techo retráctil desde este año, por lo que no habrá suspensión.

El ganador se cruzará en semifinales con el vencedor del partido entre el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, y el belga David Goffin (21).

En el otro lado de la llave, el suizo Roger Federer enfrentará al japonés Kei Nishikori (8) y el español Rafael Nadal (3) se medirá con el estadounidense Sam Querrey

Asegurada su mejor actuación histórica en torneos de Grand Slam, el bahiense campeón de la Copa Davis 2016 afrontará su próximo compromiso ante el español con antecedentes adversos, ya que el valenciano de 32 años le ganó las únicas dos veces que se enfrentaron por torneos oficiales del ATP.

Este año, por la misma instancia sobre el polvo de ladrillo del torneo de Munich, Bautista Agut se impuso en tres sets. El español también lo había superado en la primera ronda del Abierto de Australia 2017.

Welcome to the last eight club, @guido_pella



The Argentine comes from two sets down to beat Milos Raonic and reach a quarter-final of a Grand Slam for the first time#Wimbledon pic.twitter.com/7A3oPDd8SA