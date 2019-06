Nadal le ganó la batalla a Federer y jugará su 12ª final en Roland Garros

Rafael Nadal (2° en el ranking mundial) alcanzó hoy su 12ª final en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, tras vencer en semifinales a Roger Federer (3°), en lo que ya es un clásico en la historia del tenis.

El español, 11 veces campeón en el polvo de ladrillo parisino, se impuso por un claro 6-3, 6-4 y 6-2, en 2 horas y 25 minutos de juego.

12th Roland-Garros final and 22 match win in a row, Rafael Nadal secures a 6-3 6-4 6-2 win over rival Federer.

