Miguel Mateos lanza un nuevo EP como anticipo de su próximo disco

El músico Miguel Mateos lanzó “Undotrecua EP2”, segunda entrega del material que integrará su homónimo disco, que estará listo para el mes de agosto, cuando además será presentado oficialmente con un show en un teatro de la calle Corrientes.

Este nuevo lanzamiento, que contiene 5 composiciones, se suma al realizado meses atrás en donde estrenaba 2 nuevas canciones.

El asesino del rock and roll, Corazón con wifi, El menos complicado de los hombres, Voyeur, Nancy y los greatest hits, El alma de las cosas y No me importa más nada son los títulos disponibles hasta el momento.

La obra quedará finalizada en los primeros días de agosto y el 17 de ese mes será presentado en el Teatro Ópera, de la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, el creador de hits como Tirá para arriba, Un gato en la ciudad y Un poco de satisfacción, entre otros, prepara una gira que lo llevará por Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia y México. (Télam)