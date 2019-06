“Yo no decido los jugadores que se convocan”, dijo Juan Imhoff

Juan Imhoff, una de las figuras del rugby argentino a nivel internacional, volvió a Rosario para descansar y recuperar energías de cara a otra temporada exigente con Racing 92 (Francia).

El wing habló de su ausencia en la lista de Los Pumas -preliminar- que inició la preparación para el Rugby Championship y el Mundial de Japón.

“Tomé la lista como lo que es. Yo no decido los jugadores que se convocan, no elijo a los entrenadores, en todo caso los entrenadores me eligen a mí o no. Estoy tranquilo sabiendo que di todo pero que por ahí no alcanzó. Hay una regla, entendí todo desde un principio. Siempre quise hacer toda mi carrera en un club profesional y terminarla allí. Hay muchas cosas que cuentan pero no me como la cabeza pensando en lo que es reglamento o política”, expresó Imhoff en una entrevista concedida al diario “La Capital” de Rosario.

La ausencia del tryman es una consecuencia de la regla impuesta por la Unión Argentina de Rugby (UAR) por la que, a partir de 2016, quienes no le firmasen contrato profesional, no podrían actuar en el seleccionado argentino ni en Jaguares (la regla buscó retener a los mejores para armar un equipo para el Súper Rugby).

Es jugador de Racing 92 desde 2011. Foto: Americas Rugby News.

“Tuve la suerte de hablarlo bien con Mario (Ledesma), me dijo cómo eran las cosas, fue claro desde un principio y lo cierto es que hoy tienen muchos jugadores en mi puesto. Yo sigo con la ilusión, porque eso no se debe perder. Pero también sigo con la ilusión de creer que al equipo argentino le va a ir muy bien”, agregó.

“Creo que la culpa es mía, que hay que seguir trabajando, mejorando y si se generan oportunidades, mejor. De última me acuesto exhausto, muerto de cansancio porque todos los días busco mejorar mi calidad de jugador y de persona, lo que me consume mucho tiempo y mucha energía pero a su vez me deja tranquilo porque puedo dormir. No tengo ni sueños ni pesadillas. Duermo”, indicó.

El rosarino, de 31 años, reconoció que siempre tuvo claro que tomar el desafío de Francia lo haría mejor jugador en beneficio de Los Pumas.

“Nunca pensé ni política ni en reglas. Sólo en jugar al rugby. Me fui a Francia para jugar en Los Pumas, eso sí, pero me fui porque iba a un gran club con grandes jugadores y eso también es lo que siempre quise hacer, jugar con los mejores”, expresó.