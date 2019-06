Quién es María Rosa Cuadro, la candidata que eligió Lavagna para intendenta de Bahía

María Rosa Cuadro tiene 55 años y es empresaria, fabricante de ropa deportiva, comerciante, estudiante de Derecho, militante barrial y ahora precandidata a intendenta de Bahía Blanca por Consenso Federal 2030.

Se define como una mujer de familia, compañera y, por sobre todas las cosas, hacedora: "Si tiene que ver con tropiezos, no me caigo, troto hasta levantarme. Soy de buscar siempre soluciones a las cosas y me gusta ver a la gente bien y contenta", le contó a La Nueva.

Desde muy joven se convirtió en una militante barrial, aunque ella misma asegura y resalta que no lo hacía "bajo ningún escudo político".

"A los 23 años iba al Patronato de la Infancia, había una cabeza política que estaba detrás de todo eso pero yo realmente iba porque era los domingos y sabía que había una necesidad. Empecé a incursionar y me enteré de que los chicos no solo estaban permanentes allí adentro, sino que además había madres que los dejaban para poder ir a trabajar y después los buscaban".

Cuadro confesó que un tiempo más tarde sus primeras incursiones en merenderos barriales dieron sus frutos, ya que siendo estudiante de la carrera de Derecho tuvo la posibilidad de realizar una práctica solidaria y eligió a la ONG Eben Ezer, de Villa Talleres.

"Trabajé mucho con los chicos, que tienen mucha capacidad de percepción y aprendizaje. De allí salió un proyecto mío que se llama Educar Jugando, que está en el Municipio y tiene número de expediente. Es un proyecto muy integral. Hacíamos que jugábamos a trabajar y cobrábamos por el trabajo. El que mejor desempeño tenía, más billetes cobraba. Un juego donde aprendían valores, y esa era mi idea. Que [los chicos] aprendan valores que no conocían".

Cuadro comenzó a estudiar Derecho en 2012 pero debió pasar la carrera a un segundo plano para apostar a su propio local de ropa urbana-deportiva, que funciona en la primera cuadra de calle Yrigoyen. Sin embargo, la carrera universitaria por la que apostó 7 años atrás continúa siendo su debilidad y es por eso que pretende seguir estudiando.

Su postulación como candidata a intendenta en Bahía se trata de su primera incursión política, aunque explicó que hace unos años fue tentada por el Frente Renovador para ser candidata a diputada provincial por el partido de Sergio Massa.

"En 2015, el jefe de campaña de Massa, Alberto Álvarez, ya conocía de mi proyecto y vino a verme, pero le dije que no y que con ese candidato no me convencía desarrollar mi proyecto porque no tenía una línea a la cual seguir. Era un 'Ni', donde no había un convencimiento. La gente que me conoce sabe que tengo convicciones", detalló.

Sin embargo, este año volvió a surgir la oportunidad a través del candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, y su decisión fue otra.

"Cuando me vino a ver Alberto Álvarez por Lavagna dudé mucho, yo estaba con cierta indecisión porque tengo un compromiso muy grande con el local [...] Álvarez me convenció cuando me dijo que sería una candidata directa de Consenso Federal. Cuando me enteré de que se trataba de una línea directa me gustó más, lo vi más responsable y serio".

Cuadro aseguró que se trata de su "bautismo en la política", pero sin embargo siempre "estuve haciendo gestiones en la sociedad, porque siempre milité en la asistencia social".

La gestión Gay y un posible debate

La candidata a intendenta de Bahía se mostró a favor de realizar un debate con el resto de los candidatos a jefes comunales en la ciudad "siempre y cuando sea serio, responsable y participen todos".

En tanto, destacó puntos a favor y en contra de la gestión del intendente Héctor Gay, aunque consideró que "le faltan muchas cosas".

"Si tengo algo para destacar, no es de público y notorio conocimiento porque no se ve. Y lo que se ve es, por ejemplo, los arreglos de las rutas y el área de Seguridad, donde tengo entendido que están trabajando muy bien. De hecho, si el día de mañana soy jefa comunal, algo que se esté haciendo bien se va a seguir haciendo, y se van a dar las herramientas para mejorar en las áreas que faltan", deslizó.

A su vez, recalcó que "hay mucha ausencia del intendente", y confirmó que aún no se comunicó con él e hizo hincapié puntualmente en lo que ocurrió con la construcción de la semipeatonal de calle Alsina y los cortes de calles.

"Yo no pertenezco a los comercios de calle Alsina, pero participé como comerciante de varias reuniones que hacía la Corporación, y sé lo que estaba pasando con los comerciantes por las obras de la semipeatonal. Un intendente no puede permitir que esté toda la calle cortada, se debía hacer por tramos. Yo no me vi afectada pero tengo gente amiga que tiene comercios en el sector y se vio muy afectada, y desde la Comuna hubo ausencia", consideró.

Promesas

"No voy a prometer nada que no pueda cumplir. Yo lo que le puedo prometer al ciudadano es el compromiso firme junto a mi equipo de trabajo de levantar a Bahía del estado en que se encuentra. Y soy mentora de ideas que buscan progreso todo el tiempo".

Feminismo

"La posición y la lucha de la mujer está bien reivindicada. Tanto el feminismo como el machismo son dos extremos. La mujer tiene su lugar y lo logró sola. Hay un término llamado feminismo que le da más fuerza, pero en realidad se trata de la mujer. La mujer con sus derechos y la mujer en la igualdad. No son dos extremos, ni machismo ni feminismo. No es necesario hablar de extremos porque la mujer está reivindicada, ya tiene su lugar y tiene valores".

Legalización del aborto

"Respecto al aborto hay una gran cantidad de chicas que tienen una necesidad urgente de una solución, En caso de ser electa, también voy a hacer ese puente de cooperación para que tengan una solución".

"Es un tema a nivel nacional, pero hay códigos que pueden reformarse y ampliarse. El código que señala que el aborto es legal está vigente y se puede trabajar sobre su ampliación, pero no en la legalización, porque al tener derecho constitucional solamente un plebiscito puede hacer que eso cambie, y el plebiscito es un 'si o no' a la reforma de la Constitución, que lo elige el pueblo y el pueblo es soberano".

"La solución debe venir por otra vía, una vía más legislada. La legalización es compleja porque debe haber una reforma. Se debe trabajar sobre el código".