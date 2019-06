Le pegaron un tiro y prendió fuego su auto porque se enojó con la Policía

Un hombre denunció que sufrió una herida de bala en la cabeza después de que un tiro le rompiera el parabrisas de su auto.

El hecho fue en Tres Arroyos. Enojado con la Policía porque no hizo nada tras hacer la denuncia, el hombre decidió prender fuego su auto.

“Hice la denuncia y todo, la policía no hizo nada, el tipo vive acá dos cuadras, la policía no hace nada entonces yo voy a hacer justicia por mano propia. Saben bien clarito que me tiraron un tiro, me rompieron el parabrisas y fuimos a hacer la denuncia y no hicieron nada”, dijo Diego Allema a LU24.

Allema quedó paralítico tras haber sido baleado en su taller en septiembre del año pasado.

Los Bomberos Voluntarios llegaron a la casa para apagar el incendio y se encontraron con que la situación había sido intencional.