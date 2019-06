Ezequiel Viola no continuará en Olimpo: “Me hubiese gustado irme con otra imagen”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

La dirigencia de Olimpo le comunicó que no le renovarán el contrato laboral y Ezequiel Héctor Viola se convirtió en la undécima baja del plantel profesional que ya se está preparando para el Federal A 2019-2020, con fecha estimativa de inicio el 1 de septiembre.

A “Equi”, que en el último campeonato de la B Nacional disputó 4 cotejos (0-1 con Sarmiento de Junín, 0-3 con Brown de Adrogué, 2-0 a Almagro y 1-3 con Quilmes) y fue siempre la segunda o la tercera opción del técnico Marcelo Broggi, sólo le queda arreglar su salida del club, a 9 días del vencimiento de ese vínculo que firmó a mediados del año pasado.

“Me informaron que no voy a continuar, aunque me debo reunir con los directivos para solucionar el tema de la deuda que mantienen conmigo. No es mucho, pero yo vivo de esto y necesito cobrar. Me deben medio mes de marzo y medio de abril”, le admitió a La Nueva. el arquero bahiense formado precisamente en las filas aurinegras.

“¿Cómo me voy? Me hubiese gustado irme jugando y con otra imagen. Pero sé como se maneja esto y no tengo que reprocharle nada a nadie”, sostuvo quien, a los 31 años, acaba de cumplir su tercera etapa en la entidad olimpiense.

“Me dijeron que no me iban a renovar por falta de presupuesto”, indicó uno de los referentes del último equipo, quien sabe que el entrenador pidió otro arquero y la CD se lo está buscando.

“Esperaba otro tipo de propuesta, que me ofrezcan una reducción del sueldo, sobre todo porque están buscando otro golero y se va a quedar Guido Villar. Pero bueno, que no me renueven no es ilógico; tengo que entender que no pueden haber tres arqueros profesionales en una plantilla del Federal”, agregó.

—¿Qué pasa en Olimpo?

—Está atravesando una situación compleja y complicada.

—¿Con qué sensación te vas?

—Con la tristeza de no haber podido jugar más y con el dolor de saber que no voy a tener revancha después de un descenso traumático y que, para los que somos del club, significó un hachazo al alma.

“Creo que podría haber conseguido la regularidad si no sufría dos lesiones seguidas (en el talón derecho y la fractura del dedo de una mano) en el receso de verano. Ya está, no quiero pensar tanto, aunque me parece que no habrá una cuarta etapa en Olimpo”.

“Tengo ganas de jugar, hoy priorizo eso. Por más que le ponga ganas y sea un poco la voz representativa del plantel, el hecho de no sumar minutos me hacía sentir que no ocupaba un lugar importante como arquero. Estaba muy involucrado con el grupo, pero nunca me sentí pleno; y eso era porque no jugaba. Sentía que no me había ganado un respeto dentro del campo de juego, aunque me voy con la tranquilidad de haber dejado todo por esta institución”.

—¿Recibiste o estás evaluando alguna oferta?

—Estaba esperando a que se defina mi situación en Olimpo, quiero quedar en libertad de acción para negociar con tranquilidad. Me llamaron algunos elencos del Federal A, pero de lugares muy lejos de Bahía y mi idea no es emigrar y estar solo otra vez.

—¿Crees que Olimpo va a formar un equipo competitivo y con ansías de ascender, porque si está tan complicado económica y financieramente...?

—La dirigencia lo va a intentar, aunque el camino será difícil porque el presupuesto de un equipo del Federal competitivo y con pretensiones es mayor al que podés manejar en la B Nacional, y eso hay que tenerlo en cuenta.

“Me tocó vivirlo en Gimnasia de Mendoza, en el Federal, que ascendió (en la temporada 2017-2018) con un presupuesto mucho mayor al que Olimpo manejó en la edición pasada de la B Nacional. Si querés subir de categoría tenés que hacer todo con la mayor profesionalidad posible.

“Olimpo cuenta con la ventaja de tener un estadio y una utilería de excelente nivel, pero tendrá que marcar diferencias en lo económico y en la elección de lo jugadores”.

Un equipo entero

La baja de Ezequiel Viola se suma a la de otros 10 compañeros: Fermín Holgado (era el arquero titular), Lucas Lazo, Salvador Sánchez, Agustín Cattaneo, Raúl Iberbia (se cansó de poner excusas, hizo lo que él quería, rescindió su contrato, y se fue a San Martín de San Juan), Ezequiel Vidal (también se sumó al “Santo” sanjuanino), Marcelo Argüello, Ignacio Pierce y los dos futbolistas de Unión que regresaron a su club de origen tras el préstamo: Manuel De Iriondo y Matías Palacios.