Biglia defendió a Messi y dijo que él siempre se creé culpable de la derrota

El volante de Milan, de Italia, y ex integrante del seleccionado argentino, Lucas Biglia, aseguró que Lionel Messi "siempre se siente culpable" en las derrotas del conjunto nacional, en la previa al partido de esta noche contra Paraguay, por la segunda fecha del grupo B de la Copa América de Brasil.

"Messi nunca te va a reprochar nada. Él siempre piensa que tiene más culpa que el resto", reconoció Biglia en una nota con TyC Sports.

"Messi lleva 12 años al mismo nivel y está ahí por lo que hace adentro de la cancha, por jugar al fútbol, no por marketing. Hay otros que son buenos pero también hacen otras cosas. Leo a eso no le da bola, él juega a la pelota", recordó.



Biglia jugó su último partido contra Francia, en lo que marcó la eliminación de Rusia 2018, durante el pasado Mundial en el que la relación con el ex entrenador, Jorge Sampaoli, fue complicada.



"Sampaoli es un gran entrenador. Lo que pasó en Rusia no me va a hacer cambiar de opinión. No nos adaptamos a su sistema, su esquema nos generaba dudas. En lo personal no supero mi mal rendimiento en el Mundial", destacó sobre el ahora entrenador de Santos, de Brasil.



"Después de la derrota con Croacia le dijimos a Sampaoli que su esquema nos traía dudas. Contra Nigeria nos dimos cuenta que había que jugar simple", continuó.



Argentina igualó con la desconocida Islandia (1-1), cayó ante Croacia (3-0) y superó agónicamente a Nigeria (2-1) para pasar a los octavos de final, donde sucumbió con el luego campeón, Francia, por 4 a 3. Como consecuencia de la mala actuación, la peor de la llamada "Generación Lío" por Lionel Messi, varios futbolistas cerraron su ciclo con el equipo y Sampaoli fue echado.



Biglia, de 33 años, reconoció: "Extraño a la Selección, pero hay ciclos que se terminan. Yo me fui muy saturado. Cuando te ven que estás caído, te siguen dando. Pareciera que venimos para cumplir y todo lo contrario". (Télam)