Un cottolengo de Bahía necesita ayuda: 65 mujeres internadas, facturas abultadas y muchos gastos

La directora y la vicedirectora del Pequeño Cottolengo Beato José Nascimbeni, Graciela Almada y Mariella Zaletti, hablaron sobre la difícil situación que atraviesa la institución que funciona en Haití 1.930.

"El cottolengo es una institución muy grande y los gastos son muchos: casi 60 personas trabajan a diario y hay 65 mujeres internadas que necesitan una atención personal las 24 horas", dijeron las hermanas por LU2.

Y agregaron: "Si bien trabajamos con las obras sociales porque estamos aprobados por el ministerio de Salud, no siempre alcanza".

Las hermanas detallaron que no todas las mujeres tienen pensión por discapacidad y "al no tener pensión no tienen obra social". Son unas 20 nenas y mujeres que se encuentran en esa situación.

"En algunos casos las familias están presentes, en otros casos no y ahí el trámite [por Discapacidad] es mucho más largo [...] Este último tiempo no han salido pensiones por Discapacidad: se nos está complicando con las más chicas", reconocieron.

Según contaron, las obras sociales no alcanzan a cubrir todos los gastos por lo que todos los meses hacen ventas —como la de la semana pasada— para juntar dinero: "La gente de Bahía es muy solidaria y se acerca".

Sobre el cottolengo

Actualmente hay 65 mujeres: no hay límite de edad y se quedan hasta que fallecen. Algunas reciben visitas de sus familias y otras no.

En los últimos años la institución sufrió un gran incremento en los impuestos, principalmente en las facturas de gas: pasaron de abonar 4.000 en 2015 a pagar 90.000 este mes.

Las hermanas contaron que gastan 400 pañales por día y que no son cubiertos totalmente por las obras sociales: "Durante la noche no se les pone un solo pañal: uno trata de cambiarlas seguido para que no se lastimen".

"No tenemos tarifas sociales pero estamos haciendo gestiones para ver qué podemos obtener", sostuvieron.

Cómo ayudar

Quien quiera colaborar con la institución puede acercarse para compartir tiempo con las mujeres internadas, colaborar con los trámites o cocinar. También pueden ayudar en la parte económica,

"Hay que ir y conocer para saber lo que se puede hacer. Las puertas siempre están abiertas", dijeron las hermanas.

Los que quieran ayudar o obtener más información pueden llamar al cottolengo al número 4002310 (también con la terminación 11 y 12), o escribir a su página de Facebook Pequeño Cottolengo Jose Nascimbeni.

Los próximos eventos solidarios serán publicados en esa red social.