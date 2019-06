Planes estratégicos de desarrollo y negocio portuario

Si el vecinalismo hoy fuera gobierno, hubiera aceptado las condiciones, tal como se dieron, para el decreto de conformación del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales, según afirmó el ex intendente por la Integración Vecinalista Rosaleña, ingeniero Oscar Holzman.

"Considero que no se podría haber dicho que no, más allá que siempre se esperaba y se luchó por otra cosa. Entiendo que esto es un paso importante y no hay lugar para el rechazo. Se van a administrar los recursos del puerto, no de la ría. Pero es positivo. No logramos el objetivo. Es un paso hacia el objetivo", dijo el ex jefe comunal que, al igual que otros mandatarios que pasaron por la comuna rosaleña, como Jorge Izarra y Gustavo Montero, estuvo presente en el acto de presentación formal de la documentación firmada por la gobernadora María Eugenia Vidal y entrega en mano, al intendente Mariano Uset, por parte del ministro de la Producción, Javier Tizado.

Recaudación



Holzman sostuvo que "creo que es un paso importante. Obviamente que todavía hay mucho camino por andar porque el control de la ría sigue estando en manos del Consorcio de Gestión de Bahía Blanca".

"Por lo pronto este decreto nos permitirá administrar el puerto, mejorar las instalaciones, que la plata que se pueda recaudar por los distintos conceptos de tasas y derechos que le corresponden a la terminal queden en Puerto Rosales. Antes todo se iba para la Provincia y desde allí se bajaba una mínima proporción de lo que se recaudaba".

"Ahora todo lo que se recaude acá, bien administrado, servirá para mejorar las instalaciones portuarias y en la medida que ello mejore, se logrará que más gente se acerque. Y es una buena inyección para seguir trabajando".

"Esto no es tener la autonomía total del puerto. Es tener la administración portuaria. Hubiese sido mucho más lindo tener el control total, pero convengamos que lo otro es por ley y no por decreto".

Sobre si están dadas las condiciones para que Coronel Rosales se haga cargo, expresó que "para esto sí, sin lugar a dudas. Hay gente que ha hecho experiencia y formará parte de este nuevo desafío".

"Estamos en condiciones de administrar el puerto. Se debe trabajar en un buen plan estratégico para el desarrollo del puerto y obviamente contar con un buen plan de negocio que resulta fundamental porque lo hará sustentable y le permitirá el crecimiento. Un buen plan de desarrollo es primordial para no desperdiciar los recursos que son siempre escasos. Este puerto tiene muchas necesidades y habrá que tener bien en claro hacia dónde se volcará el dinero, pensando en el futuro".

"Debe existir una autoridad de la ría".

Daniel Moreno, gerente de Bahía Petróleo, con una vasta trayectoria en zonas francas, dijo que “es un paso hacia adelante. Hay que seguir sumando todas las posibilidades que se vayan dando. No si se será lo ideal o no, pero lo importante es que las cosas se hagan”.

“El avance será rápido o lento. Lo que sí interesa es que es un paso importante y hay que apoyarlo. Esto se trata de momento y oportunidad, con grandes y menores discusiones”.

“Hay que entender que a la larga, tendrá que haber una autoridad de la ría de la bahía Blanca en forma conjunta porque los puertos no pertenecen a las ciudades, sino a la región. Y los exportadores son de todo el contexto regional de Punta Alta y Bahía Blanca. En algún momento será el centro logístico de un proyecto que habíamos armado nosotros con la idea de unificar las actividades”.