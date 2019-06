Morales: "Hay que bajar un poquito las banderas partidarias para apuntalar al país"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, destacó hoy la inclusión del senador nacional del PJ Miguel Ángel Pichetto en el frente oficialista Juntos por el Cambio y afirmó que "el radicalismo ha tenido que ver en el 80 % de la decisión" de sumar al peronista, a la vez que consideró que "hay que bajar un poquito las banderas partidarias para apuntalar al país".

Asimismo, también planteó la posibilidad de que, en caso de ganar las elecciones, en el Gabinete haya "candidatos o dirigentes que hayan participado de otra fuerza política".

"Nosotros formamos parte de esa decisión, no sólo a partir de la resolución de la Convención que pidió ampliar la coalición de Gobierno, sino que con [el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR] Alfredo Cornejo y [el ex senador Ernesto] Sanz ya manejábamos la posibilidad de que alguien de otra fuerza política integre la Vicepresidencia. Esto es para todos los que dicen que el radicalismo estaba detrás de la Vicepresidencia", sostuvo el referente radical.

En diálogo con Radio Mitre, el norteño remarcó que "el radicalismo dio una vez más muestras de la responsabilidad institucional que tiene".

"El tema no pasaba por ahí sino por ampliar la base de sustentación y la coalición de Gobierno necesitaba más peronismo, más ampliación, abrirse, no ir con una estrategia cerrada. El primero que le consulta a Pichetto si estaba de acuerdo en integrar la fórmula fui yo. Una vez que les di el OK, [el ministro del Interior] Rogelio Frigerio habló con él", señaló.

Consultado sobre la respuesta del rionegrino, Morales contó que el senador le "dijo que había pensado en la posibilidad de buscar una coalición mucho más amplia, pero que nadie del Gobierno había hablado con él en concreto".

Aunque aclaró que "es una decisión 100 %" del presidente Mauricio Macri y que "no compartía eso de imponerle un radical en la fórmula", el gobernador jujeño aseguró que "el radicalismo ha tenido que ver en el 80 % de la decisión" de sumar a Pichetto y que sea el precandidato a vicepresidente.

En ese sentido, el referente radical advirtió sobre el "momento crítico" que vive el Gobierno, "en que la amplitud de la coalición tiene que ver con lo que viene: ninguna fuerza política va a poder gobernar sola el país, se necesitan grandes consensos".

"Hay que bajar un poquito las banderas partidarias para apuntalar al país. Todos vamos comprendiendo que necesitamos grandes coaliciones, grandes consensos, ponernos de acuerdo en políticas públicas básicas", añadió.

Finalmente, Gerardo Morales también se refirió a la posibilidad de que, en caso de lograr la reelección, Macri designe a peronistas en el Gabinete: "Es una etapa posterior, después de la elección, pero yo pensaría en ampliar el Gabinete con candidatos o dirigentes que hayan participado de otra fuerza política, obviamente que tengan el pensamiento de aportar a políticas públicas que permitan mantener un plan o un eje de Gobierno perdurable en el tiempo". (NA)