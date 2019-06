Tierras Argentinas: un merendero pide ayuda para que 35 chicos puedan tomar la leche

El merendero "Todos Unidos" que funciona en un container de Tierras Argentinas necesita ayuda para que los 35 chicos que van puedan tener su copa de leche.

La merienda se da todos los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18:30. Luego tienen clases de Educación Física. Y martes y jueves un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) van a dar apoyo escolar, de 10 a 12.

"Los sábados los chicos de la universidad también vienen, dan la leche, juegan con ellos y hacen alguna actividad. La semana pasada, por ejemplo, armaron un cine y les dieron pochoclos y gaseosa", le contó a La Nueva. Noelia Medel, una de las mamás que ayuda en el merendero.

La mujer explicó que no tienen baño ni espacio para los juegos. Por eso, desde hace varios años vienen pidiendo ayuda con materiales de construcción para poder ampliar y acondicionar el lugar.

"Si llueve no pueden jugar por el barro que hay ya que es todo tierra; no tenemos ni una capa de cemento. Cada vez hay más chicos, pero el lugar no es el indicado y no contamos con ayuda de nadie", lamentó Noelia.

Cómo colaborar

Quienes quieran ayudar pueden acercarse al merendero que funciona a la altura de Pacífico al 4.500, sobre la calle Atahualpa Yupanqui.

También pueden llamar a los números (0291) 155031141 o (0291) 155333091.