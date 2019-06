"Este es el principio de un gran desafío"

"Se trata del principio de un gran desafío como lo fue, hace años, la independencia del distrito", dijo esta noche el intendente rosaleño Mariano Uset, en diálogo telefónico con La Nueva., tras conocerse la firma del decreto en la Provincia para la cristalización de la tan ansiada autonomía de Puerto Rosales.

En lo que se reconoce como un hecho histórico, el jefe comunal afirmó que "hoy, más que nunca, necesitamos estar a la altura de estos desafíos. Estamos más que nunca necesitados del compromiso de todos. Situaciones como las que vivimos hace pocos días en relación con el tema de salud (no fue aprobado por la oposición en el Concejo Deliberante la rendición de cuentas) no pueden ocurrir en un hecho tan deseado por tantas décadas".

"En memoria de quienes trabajaron muchísimo en esto, desde 1982 a esta parte, no podemos poner sobre la mesa mezquindades políticas. Yo no las pongo. Podría subirme a un tren de la victoria y sin embargo lo primero que hago es reconocer a aquellas personas que han trabajado durante décadas, en forma independiente de que si se consiguió o no. Todos hicieron su aporte, todos hicieron que de una u otra manera esto hoy sea posible. Pero, insisto, esto recién empieza. Tenemos un gran desafío por delante", expresó Uset.

Agregó que "este es un proceso que le llevó a Punta Alta prácticamente la misma cantidad de años que le demandó su autonomía como distrito. Unos 37 años tuvieron que volver a pasar para que el trabajo de muchísimos, entusiastas, creadores, trabajadores, empresarios, de distintos lugares, bajo distintos formatos, de instituciones, mediante la participación ciudadana, se haga realidad".

"También recibimos durante estos 37 años, al igual que en el proceso de la autonomía (gestiones que se extendieron durante 36 años), varias promesas de funcionarios provinciales, nacionales, amagues de decretos y leyes que nunca llegaron a su término. Hoy se terminó de desenmarañar un gran nudo. Nos tocó a nosotros hacer esto. Pero reconocemos en estos 37 años de historia toda la gente que aportó, trabajó, formuló y aportó conocimiento. No puedo dejar de reconocer a todos los ministros de Producción que pasaron por esta gestión, desde la primera hora con Jorge Elustondo, sucedido por Joaquín de la Torre y finalmente con Javier Tizado, quien renovó el compromiso y se puso firmemente a disposición para que saquemos esto adelante".

"No fue tarea fácil. Formamos un gran equipo con el delegado portuario Guillermo Burgos, la gente del Ministerio, el gabinete, la comunidad y se logró la autonomía del puerto. Comenzamos a ser efectivamente autónomos. Vamos a dejar de recibir fondos provinciales para empezar a administrarnos con los recursos que tenemos y ello permitirá que tomemos decisiones locales y que podamos asumir riesgos", concluyó.