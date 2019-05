"No tengo miedo de que me detengan", aseguró Pablo Moyano

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, dijo hoy que "no hay posibilidades" de que la Justicia ordene su detención en el marco de la causa que investiga el manejo de fondos del Club Independiente -donde es directivo-, y agregó que no tiene miedo de ser apresado.

"No tengo miedo de que me detengan, no hay posibilidades de eso", resaltó el sindicalista luego del allanamiento ordenado por la Justicia esta semana en nueve sedes del Sindicato de Camioneros.

Según Moyano, "desde la dictadura militar que no se veía algo como lo del allanamiento del otro día"; y volvió a responsabilizar a la ministra de Seguridad, "Patricia Bullrich, por un operativo donde ni sabían lo que venían a buscar", afirmó en diálogo con FM Futurorock.

Para el sindicalista, el Gobierno de intentar "amedrentar a una semana del paro general", en referencia al cese de actividades convocado el 30 de abril último, organizado por sindicatos moyanistas, principalmente.

Pero, apuntó, que "más allá de los aprietes del Gobierno y de las tapas del (diario) Clarín, vamos a seguir defendiendo a los trabajadores".

Moyano criticó a demás los encuentros de la Confederación General del Trabajo (CGT) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al sostener que ese organismo "se lo combate", y "en la calle".

Por otra parte, consultado sobre el acuerdo convocado por el oficialismo a la oposición, el hijo de Hugo Moyano elogió la actitud del precandidato presidencial de Alternativa Federal Sergio Massa: "Lo felicito por haber rechazado el acuerdo con el Gobierno", sintetizó. (Télam)