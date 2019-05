El expresidente Eduardo Duhalde opinó que el Pro pretende utilizar a la UCR como "un preservativo"

En la misma jornada en que la UCR fijó la fecha de la Convención Nacional en la que se definirá si sigue siendo parte de Cambiemos, el expresidente de la Nación Eduardo Duhalde opinó que el gobierno pretende utilizar al radicalismo como "un preservativo".

"Eso no se corresponde con uno de los partidos más importantes de la historia Argentina. Cuando no hay respeto, las cosas se empiezan a enturbiar. Estos diez puntos que salieron (el acuerdo que Macri le propuso a la oposición) ni siquiera fueron consultados (a la UCR)", disparó el también exgobernador bonaerense en diálogo con el programa "Hechos de Radio", que se emite por LU2.

Duhalde aseguró que la UCR no cogobierna con el Pro, ya que no tiene ni voz ni voto en la toma de decisiones importantes.

"(El Pro) no le ha dado arte ni parte (a la UCR). Eso no es una coalición; es, en todo caso, un frente electoral. Y no tengo dudas que al radicalismo le hace mal. El radicalismo no es eso; el radicalismo, con sus más y sus menos, siempre ha estado al lado de la gente de trabajo, la que tiene necesidades, la clase media", sostuvo.

Duhalde se mostró esta semana en el homenaje a Eva Duarte de Perón, en Los Toldos, a 100 años del nacimiento de la histórica dirigente peronista.

El dirigente justicialista opinó que "hay que hacer lo imposible y un poco más para que nos juntemos nuevamente el justicialismo y el radicalismo", dado que la UCR "siempre ha sido un partido mucho más transparente". En este aspecto, volvió a insistir con un alineamiento de ambas fuerzas en pos de la candidatura presidencial de Roberto Lavagna.

"Esa sería la gran solución para la Argentina -aseveró-. Necesitamos a los dos partidos históricos, y hay que dejarle paso a gente que tenga mucha experiencia; porque, para salir de este atolladero, se requiere mayoría parlamentaria y además mucha experiencia. Lo que viene no es para inexpertos".

Duhalde también dijo que en la política argentina "sobran los odios".

"Hay mucha gente que tiene una gran facilidad para odiar, y eso es muy malo. Necesitamos liderazgos compasivos con la gente. Nadie puede creer que puede ser feliz en un mundo donde el 40 o 45% de la gente no lo es", señaló.

Macri, como De la Rua, y los problemas de Cristina

Duhalde reconoció que hace tiempo que no habla con Mauricio Macri, aunque ratificó que "lo ve como a (Fernando) De la Rúa".

"Me refiero a que, cuando son tantos los problemas, uno psíquicamente y físicamente llega al límite", aclaró.

En cuanto a Cristina Fernández, dijo que no le guarda "ningún rencor", pero opinó que no está en condiciones de asumir un nuevo desafío como presidenta.

"Está pasando un momento tremendamente difícil. Hace poco murió su madre y su hija está ciertamente enferma. Lo digo con conocimiento, porque soy amigo del embajador en Cuba y sé que su esposo le llevó a la nena en estos días y ni siquiera se pudo quedar con ella. A eso hay que sumar un cúmulo de problemas vinculados a las denuncias que hay. Por lo tanto, creo que no está en condiciones de asumir ninguna responsabilidad", señaló.

Consultado acerca de si la ve o no como candidata, Duhalde reconoció que "posiblemente se presente", aunque aclaró que no la ve "con capacidad para gestionar".

"Tiene muchos problemas personales y además tiene un carácter muy difícil. No tiene condiciones para gobernar, como sí tenía Néstor Kirchner", señaló.

Duhalde también hizo alusión a los dirigentes gremiales, quienes -reconoció- "saben que tienen que modificar su forma de actuar".

"Claro que lo saben, pero nadie puede pretender que cambien cuando los están escupiendo", remarcó.