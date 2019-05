Lo que vinieron a buscar y lo que dejarán en Bahía Blanca los representantes de Los Pumas

La oficina de conferencias del Dow Center fue el espacio donde Pepe Sánchez le dio la bienvenida ante la prensa a Mario Ledesma, técnico de Los Pumas, y a su asistente Nicolás Fernández Miranda.

El cuerpo técnico del seleccionado argentino de rugby llegó a nuestra ciudad para capacitarse en el centro de alto rendimiento de Bahía Basket y para ofrecer una clínica de scrum en el club Universitario.

Estos son los temas y conceptos que abordaron:

Pepe, el anfitrión

+“Estuvimos metiéndole todo el día. En una jornada intensa pero muy rica. Es un honor muy grande recibirlos en Bahía Blanca y en el Dow Center obviamente. Con la esperanza, bien fundada, de que sea el primero de muchos y que esto se replique”.

+“Hoy es el rugby y el básquetbol. Ojalá a futuro sean otros deportes que se unan. Seguramente será así. Veníamos charlando hace más de un año sobre la posibilidad de juntarnos con Mario y finalmente estamos acá compartiendo un momento muy lindo”.

+“La posibilidad, también, que tiene la ciudad mediante la Unión de Rugby del Sur de que tengan (por los enviados de UAR) un contacto con la comunidad, con jugadores del rugby de Bahía y de la zona. Nos contaban que es algo (las clínicas) que están haciendo por todo el país y es algo fabuloso”.

Mario Ledesma dijo...

+“Venir acá al Dow es un plus. Pepe tiene una cabeza impresionante y muy especial. Por ahí atípica en la Argentina. Es muy enriquecedor venir acá y compartir con él a todo nivel. Y hacerlo en un lugar como este… Lo veíamos y sentíamos admiración y celos de que él haya generado algo así de motu propio, porque esta es una locura que salió de su cabeza y que la bajó a tierra y trata de contextualizar”.

+“Que lo haya hecho en su ciudad es espectacular… Hay que estar un poco loco para hacer una inversión así en cualquier parte de la Argentina. Y me imagino que es más difícil aun en el interior del país”

+“Los que hemos tenido la suerte de viajar no sirve de nada que nos pongamos a comparar. En otros países es cierto que este tipo de emprendimientos dependen mucho del aporte del Estado. Pero nos debemos tener en el país un par más de estos (estadios) y se los debemos a los atletas del país tener herramientas así”.

El scrum (y la vuelta al empuje libre)

+“Por las tragedias que ocurrieron en el pasado fue que se tomó la decisión que se tomó. Cuando tomás una decisión a mediano o largo plazo no tenés que emparchar sino que tiene que ser la mejor solución posible. La mejor medida es preparar a los chicos, a los entrenadores, a los réferis. Desde la claridad en los roles y en la capacitación es donde mejores resultados tendremos”.

+“La decisión que se tomó en su momento fue la acertada. Y los resultados fueron muy buenos. Pero hoy somos el único país del mundo donde está instalada esta regla, que no se puede empujar más de un metro cincuenta. Es una manera de reinsertarnos a nivel mundial en cuanto a scrum”.

Mundial de Japón

+“El primer objetivo es cuartos de final. Cuando vos caes en un grupo donde están Inglaterra y Francia, ése es el primer objetivo. Veremos a partir de ahí. Pero lo primero será salir de esa zona, que es muy complicada”.

+“Los chicos se fueron un mes afuera con Jaguares. Estuvimos haciendo algunas actividades en las semanas libres. Ahora hay que esperar hasta qué instancia llegan (en el Súper Rugby). Pero los venimos acompañando y tenemos una relación muy estrecha con el staff de ellos y hacemos un seguimiento durante todo el año”.

El recambio en Los Pumas

+“Está bastante equilibrado. Tenemos de todo, diferentes segmentos de edad. Tenemos tipos con bastante experiencia y los chicos jóvenes que hoy llegan (a la Selección) con bastante experiencia. Los más chicos que llevaríamos, en el caso que no se lesionen, son tipos que tienen dos o tres temporadas de experiencia en Súper Rugby y dos o tres temporadas en el Rugby Championship”.

+“A nosotros no nos pasaba… Si llegabas con 22 o 23 años, capaz que llegabas con tres tests matches a un Mundial. Hoy los chicos llegan más preparados y la propia preparación es más clínica y minuciosa. Después, uno piensa en la complementariedad y equilibrio. No puedo afirmar hoy cuántos jugadores de cada edad llevaremos, pero son cosas que uno piensa. Pero en un Mundial la experiencia es un valor agregado”.

Convocatoria a “europeos”

+“Es algo que le planteamos en un primer momento a la UAR cuando nos llamaron para entrenar a Los Pumas. En ese momento la problemática era con (la falta) los primeras líneas. Hoy para un Mundial si vamos a llevar a alguien, nos tendría que dar un valor agregado con respecto a lo que tenemos acá. Por ahí no tenemos jugadores de ese nivel. Pero si vemos que el puesto está bien cubierto y no hay nadie de afuera que nos pueda dar un valor agregado, de alguna manera es valorar y premiar el esfuerzo que hacen los chicos por quedarse acá. Pero no está cerrada la puerta para nadie”.

El caso Jerónimo Bello

+“Lo de Jero fue muy difícil para el rugby en general porque era un chico que estaba muy cerca de su club, de Los Pumas, de Jaguares, conocemos a la familia… Desde acá nuestras condolencias y todo el cariño y amor para Jerónimo”.

+“Hoy el rugby está muy consciente de las lesiones catastróficas. Estuve en un simposio en París, hace menos de un mes, donde hay involucrados científicos, laboratorios, universidades… Muchos estudios no sólo de scrum sino también de otro tipo de contacto y de los impactos. En Francia el año pasado hubo cuatro chicos que murieron por tackles, no por el scrum. Aumentó la capacidad física y la velocidad (de los jugadores) y en consecuencia los impactos. El rugby está haciendo un montón por eso”.

+“Si bien las lesiones no crecieron en número, hay tanta gente jugando al rugby que el número de lesiones sigue parejo. Tenemos que bajar el número de lesiones graves. Y mucho tiene que ver del cuello para arriba, no sólo lesiones cervicales sino las que tienen que ver con colisión cuando pegamos con la cabeza en un tackle o cuando nos tacklean alto o de a dos. Hay una batería de reglas para probar el año que viene. Si la prueba es satisfactoria se implementarán”

Nicolás Fernández Miranda afirmó...

+“Estábamos muy ansiosos con Mario y con todos los del staff de venir a compartir este momento, de venir a aprender y también es una inyección de ánimo para animarse a cosas más grandes. Vinimos a compartir información, principalmente. A nutrirnos de los dos lados, desde el método de la enseñanza, la parte amateur desde que un chiquito empieza a jugar al rugby o al básquet hasta que es un híper profesional. Fuimos pasando por todos esos ítems. Nos podríamos quedar hablando una semana entera de estos temas. Pero el objetivo (con la visita al Dow Center) era alimentarnos del deporte del otro para ayudarnos, mejorarnos y seguir creciendo”.

+“Si no pensara que le podemos ganar a Francia o a Inglaterra (en el Mundial), no estaría sentado en esta mesa si no sueño con que podemos ganar cuartos de final en el Mundial de Japón”.