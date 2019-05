Cristina aguarda la propuesta del Gobierno y evita definiciones sobre los 10 puntos

Luego de que el Gobierno anunciara que le enviará la propuesta de diez puntos básicos, la senadora nacional de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner evita por estas horas dar definiciones sobre el acuerdo y aguarda a la convocatoria del oficialismo antes de responder.

Fuentes del Instituto Patria aseguraron a NA que la carta que prepara el presidente Mauricio Macri aún no llegó a manos de la ex presidenta, y que por lo tanto aún no pueden tomar una definición.

De todas formas, adelantaron que si el contenido del listado de compromisos fuera el que se divulgó en los medios sin correcciones sustanciales, no hay forma de que se pueda acompañar.

Según pudo saber NA, fuentes cercanas a Cristina Kirchner señalaron que si el documento refleja "la agenda del FMI" entonces no lo van a firmar porque "el país necesita otro rumbo, otras políticas para salir adelante".

Consultadas por este medio acerca de qué pasaría si la convocatoria fuera a "agenda abierta", las fuentes evitaron dar pistas y señalaron que "no hay nada definido".

La respuesta del resto de los líderes de la oposición al llamado a la búsqueda de consensos del Gobierno también podría ser clave en la postura de la ex mandataria.

Por lo pronto, el diputado nacional Daniel Scioli reveló que fue contactado por el propio Macri y dijo que estaría dispuesto a participar de esa mesa de diálogo.

En cambio, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna le bajaron el pulgar a la iniciativa.

Existe una gestión abierta del oficialismo, vía el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para instrumentar esa mesa en el Congreso con los distintos sectores de la oposición, inclusive con los más duros al Gobierno, como el kirchnerismo y la izquierda, supo NA. (NA)