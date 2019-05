Cerró otra empresa, cambios en los carritos del parque y una nueva gran barata en Lucaioli

--Buen día Juan María. Me imagino que estarás preocupado porque nos pusimos a sólo un título en copas locales y ya les sacamos cuatro en el global.

--Hacía rato que no hablabas de fútbol, creo que desde diciembre pasado, pero me alegra verte un poco mejor. Ya se te va a pasar.

--Y... si a vos se te pasó lo de 2011 cómo no se me va a pasar lo de Madrid, pero mejor vayamos a lo nuestro. ¿Viste? Al final no tenés que viajar al Mercado Central para conseguir asado barato.

--Es cierto, pero sigue siendo un milagro comprar algunos de los pocos kilos disponibles en Bahía. Encima de muy pocos Paunero me queda muy lejos de casa, pero algo es algo. Capaz un día de estos llego a tiempo.

--No seas pesimista, quizás con el paso de los días la ansiedad decaiga y haya más carne disponible. Te cambio de tema. ¿Supiste algo más de la estación de servicio de Alem y Perú?

--Sí, me dijeron que se hará cargo la gente de Rodovía, pero que recién reabrirá dentro de dos meses, como mínimo, porque harán varias obras.

--¿Tomarán a algunos de los 9 empleados despedidos?

--Tanto no sé. Es una posibilidad. Sí tengo algo de data de otra estación de servicio.

--¿Cuál?

--La que está en el acceso a Wal Mart.

--¿Cierra?

--No. Las instalaciones son de la petrolera Axion y esta empresa quiere desprenderse de esta estación de servicio, tal como lo hizo con la de Alem y Perú.

--¿Interesados?

--No lo pude confirmar, pero me hablaron de una empresa grande de Bahía que se dedica a la venta de neumáticos y de un distribuidor mayorista de repuestos de origen arábigo.

--Bien, ya te entendí, pero ya que estamos con el tema comercial, ¿Sabés algo más del tema Lucaioli?

--Que se viene otra Gran Barata en Bahía, con mercadería de todas las sucursales que la firma posee en el país.

--¿Tenés fecha y lugar?

--Sí, desde el próximo jueves y hasta el viernes 24 o hasta agotar stock, en Patricios 861. El horario de atención será de 10 a 20 y los medios de pago son efectivo y tarjeta de crédito en cuotas. Esta acción de venta, con importantes descuentos permitirá obtener liquidez para pagar salarios adeudados a más de 400 trabajadores.

--Ojalá sirva para paliar la situación de tanta gente. ¿Algo más de los comercios bahienses?

--Sí, otra mala. Cerró la sucursal de Ford Camiones que estaba a cargo de la firma Guillermo Simone SA en la ruta 3 Sur.

--¿Se debe a la baja en las ventas?

--No, si bien las ventas de camiones 0 km sufrieron una durísima caída, se debe principalmente a que Ford Camiones se retira de Latinoamérica, cerró la fábrica que tenía en Brasil y Simone trató de cerrar un acuerdo con otras terminales pero no pudo y decidió cerrar la sucursal de Bahía donde 10 empleados entre mecánicos, vendedores, gerente, repuesteros y servicio de post venta se quedaron sin trabajo.

--Muy lamentable. Con este panorama que me estás dando no sé si pedirte alguna otra novedad comercial...

--Tal cual, pero antes que te enteres por otro lado te voy a dar mayores precisiones sobre un tema que se va a hablar cada vez más en los próximos días.

--¿Otro negocio que baja las persianas?

--No, pero se vienen más cambios en el Parque de Mayo y la Muni está avanzando con la licitación de los carritos.

--Dale, te sigo...

--El origen de todo está en la necesidad de regularizar la concesión de este tipo de comercios sin afectar en lo más mínimo a las entidades que son beneficiarias con su explotación.

--¿Estas entidades hoy los tienen concesionados y desde hace muchísimos años esto se hace sin participación alguna de la Municipalidad. Me dijeron que buscan potenciar la actividad buscando mejorarla y que los concesionarios cumplan con todos los requisitos que le exigirá la Muni.

--Algo ya vienen haciendo en tal sentido...

--Sí. Ya se organizaron varios eventos destinados a fomentar ese lugar como un espacio de recreativo, cultural y gastronómico. Ahora para el 25 de Mayo se viene otro y recordá que en el último aniversario de la ciudad hubo más de 5 mil personas que disfrutaron de un nutrido paseo gastronómico con food trucks y música de artistas locales.

--¿Entonces no cierran?

--No, para nada, aunque puede haber cambios en quienes los manejen, no así en las entidades que resultan beneficiarias. También me dijeron que su reformulación tiene mucho que ver con algunos cambios que se vienen en el parque.

--¿De cuántos carritos estamos hablando?

--De cinco. El único que no se va a licitar es el del lago, a cargo del Griego, quien tiene un convenio con la Muni para el mantenimiento de ese espacio acuático.

--Me imagino que los actuales concesionarios no deben estar muy contentos.

--Por lo que sé no. Dos fueron clausurados y otros dos cerraron. Incluso hay quienes sostienen que mientras a ellos les exigen mil cosas no se cuidan los árboles, abundan las ratas y la basura, los baños públicos son una letrina y faltan cloacas, agua, gas, pararrayos, etc, etc.

--¿Y en Alsina 65 qué dicen?

--Qué la licitación forma parte de un programa destinado a solucionar estos aspectos.

--Bueno, veremos cómo sigue esta historia, pero ya que hablamos del parque no sé si viste un par de fotos aéreas publicadas por Greenpeace donde muestra cómo se perdió la masa forestal el parque entre 2010 y 2019.

--Sí, las vi. Pero ojo, no sé si son comparables ambas fotos porque fueron tomadas en dos épocas del año diferentes, una en plena primavera y la otra casi en invierno. Pero más allá de esto no es novedad decir que la reposición no acompañó la pérdida de árboles y que para encontrar el último plan serio de forestación en la ciudad debemos remontarnos a la década del ‘90, durante la intendencia de Jaime Linares.

--Y si... ahora hay un plan de rejuvenecimiento de 700 eucaliptus pero el poco cuidado del árbolado público y de nuestros espacios verdes sigue siendo desde hace muchos un tema recurrente y sin solución amigo.

--¿Tenés algo de la posible llegada del autoservicio a las estaciones de servicio?

--Por ahora lo mismo que vos, es decir, que es un proyecto del gobierno nacional. Igual estuve averiguando y no creo que se instrumente a corto plazo. Pensá que hay muchas cuestiones de seguridad en el medio y también resta un cambio cultural en los usuarios. Igual en algún momento llegará.

Rosales se prepara para festejar

--¿Del puerto te llegó alguna novedad más allá de la aparición de la ballena?

--Un par. Me dicen que Cargill podría retirarse de Bahía.

--¿Deja la planta de malta y de aceite?

--La vende y un muy posible comprador sería Vicentín. No lo tengo confirmado pero la preocupación en el personal existe.

--¿Y la otra novedad?

--Días atrás el ministro Tizado dijo que es muy posible que este mes salga el decreto para la constitución del Consorcio de Puerto Rosales. Hace dos años el intendente Uset y el delegado portuario Guillermo Burgos y el equipo del ministro vienen trabajando para darle forma al consorcio ubicado entre la Base Naval y Baterías.

--Inicialmente se habló de formar un formato regional encabezado por el Consorcio de Bahía con un hinterland desde Cerri hasta Rosales.

--Sí, pero por trabas políticas no se pudo avanzar y quedó un consorcio con un directorio de siete autoridades a conformar. Burgos ya ha ido a todos los consorcios portuarios de la provincia para ver cómo trabajan.

--Se prevé un gran desarrollo para Puerto Rosales ¿No?

--Sí porque se espera que ahora llegue más crudo desde Vaca Muerta y además tiene un muy importante movimiento de lanchas para asistir a los buques petroleros y por mes se mueven entre 700 a 800 mil toneladas de crudo. Por eso es el tercer puerto en la Provincia después Bahía Blanca y Dock Sud. En materia petrolera tiene una importancia estratégica para el país. Así que pronto estarán de festejo.

Se viene UOCRA II

--Una buena noticia para Rosales entonces. Te cambio de tema ¿Estuviste en Tribunales?

--Sí, y hay novedades en Tribunales con una causa grosa. Pasé por la fiscalía y me enteré de que el fiscal Gustavo Zorzano cerró la investigación de la denominada causa UOCRA, aquella que tiene detenidos a 14 exgremialistas, entre ellos los más representativos: Humberto Monteros y José Burgos.

--Sí, me acuerdo porque fue una causa con alcance nacional y que concitó la atención hasta de la misma gobernadora María Eugenia Vidal. Se los acusa de conformar una asociación ilícita dedicada a extorsionar a empresarios de la construcción.

--Exacto. Según pudo determinar el fiscal, exigían pagos por fuera de lo convenido y, si no aceptaban, frenaban obras, algunas grandes, como la reconstrucción de rutas o la planta depuradora de la Primera Cuenca, por citar algunos ejemplos. También se los sindica por obligar a las compañías a contratar determinadas firmas de transporte, de baños químicos, de indumentaria y de catering, cuyos dueños estarían vinculados con el propio gremio y les hacían pagar sobreprecios. En total son 48 hechos delictivos.

--¿Y qué significa que se cerró la investigación?

--Que el próximo paso es pedir la elevación a juicio. En eso estaría trabajando Zorzano ahora, aunque sin descuidar otras cuestiones, porque tiene la tarea de su fiscalía, debe subrogar en otra y también hacerse cargo de debates. Se especula que el pedido estaría elevado este mes al Juzgado de Garantías, que es quien debe resolver, no sin antes atender las seguras oposiciones que presentarán los defensores. Quiere decir que puede ir para largo.

--¿Y cuántos son los acusados?

--Además de Monteros y Burgos, otros 12 sindicalistas. Aunque puede haber más...

--¿Más?

--Sí, porque Zorzano también decidió desdoblar la causa e iniciar UOCRA II, ya que en el caso de los actuales detenidos los plazos legales apremiaban.

--¿Y quiénes están ahora bajo la lupa?

--Me parece que te estás adelantando un poco. Lo que sé es que se tomaron más declaraciones testimoniales -entre ellas a empresarios que tienen domicilio en la Capital o en Santa Fe e hicieron obras en nuestra región- y, al parecer, surgieron otros nombres como posibles integrantes de la organización dedicada a los “aprietes”, aunque todavía no hay otros formalmente imputados. Lo que es un hecho es que si prospera la elevación a juicio de UOCRA I, el fiscal se quedará con fotocopias para continuar con la II.

--¿De la región tenés algo? ¿Habrá una legisladora de la zona en la presidencia de la Cámara de Diputados a partir del jueves 9?

--Mirá, ese día seguramente se trate el caso de Manuel Mosca, pero anduve haciendo algunas consultas y no está tan claro que la cámara le vaya a conceder la licencia por 60 días y el desafuero que pidió para que la Justicia lo investigue por un presunto caso de acoso sexual. Por ende, tampoco está confirmado que la saavedrense Marisol Merquel pase de la vicepresidencia de la cámara al cargo de Mosca.

--Pensé que era algo definido...

--Mirá, hay dudas en todos los bloques. En Cambiemos, de hecho, no a todos les cierra la idea de dejar tan fácilmente la presidencia en manos de una justicialista que responde al sector del lomense Martín Insaurralde. Recordá, además, que como vice primero quedaría el tresarroyense Carlos “Cuto” Moreno, un acérrimo kirchnerista.

--Pero sería sólo por 60 días...

--Dos meses, en un año electoral, es una eternidad. De cualquier forma, la última palabra la va a tener Mariu; en principio había aprobado el pedido de Mosca, pero ahora hay que ver si la gobernadora no cambia de parecer a pedido de su tropa.

--¿Y en la oposición tampoco cuaja la idea?

--Lo que no cuaja es que el desafuero no lo pida un juez. Además, no quieren sentar el precedente de que, ante cualquier denuncia, automáticamente se evalúe una medida de ese tipo. “Los fueros están, precisamente, para proteger el trabajo del legislador frente a denuncias que quizá no tengan sustento”, me chimentó un conocido que suele andar por los pasillos de La Plata.

--No me quiero despedir sin sumarme a las voces de repudio por un hecho lamentable ocurrido esta semana en Médanos.

--¿Qué pasó?

--Una persona llamó para alertar sobre un accidente vehicular en la rotonda de las rutas 3 y 22. Ofreció un relato verosímil, y hasta detalló que había varias personas heridas. Como corresponde, de inmediato salieron para allá dos dotaciones con 13 bomberos voluntarios, dos móviles de la policía y una ambulancia... para comprobar que nada había pasado.

--¡Noooo! ¿Y ya se sabe quién fue?

--Todavía no trascendió, pero en el cuartel de bomberos se comenta que tienen una idea de quién podría ser el bromista.

--Más que bromista, un irresponsable que se pasó de la raya.

--Coincidimos. Ahora coincidamos en otra: esta vez te toca pagar el café.

--Sos bravo, eh... Dale, pago yo. Nos vemos el próximo domingo.