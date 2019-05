Turismo Carretera: nadie puede con el sólido andar de Matías Rossi en Rosario

Lo ocurrido de momento en el renovado trazado “Juan Manuel Fangio” de Rosario, sede de la quinta fecha de la temporada 2019 de Turismo Carretera, puede resumirse en un solo piloto: Matías Rossi (Ford).

El Misil, dominador absoluto de la actividad oficial de la víspera (se quedó con las cuatro tandas de ensayos), ratificó su poderío esta tarde en la prueba de clasificación, tras adueñarse de la Pole y del mejor lugar de partida para la primera serie de mañana.

En su mejor vuelta lanzada, Rossi empleó 1m 36s 792; registro que superó por 468 milésimas a Valentín Aguirre (Dodge) y por 811/1000 a Gabriel Ponce de León (Ford), quienes se acreeditaron el primer cajón en las restantes baterías.

"Estamos bien, me gusta acelerar todo, por lo tanto, no escondí nada. Estoy contento. Ganar todo hasta el momento, no es fácil. Estamos cada vez mejor con el auto. Entusiasmado por lo que se viene, Es una pista brava para manejar y para que te salga una buena vuelta", manifestó el piloto de Del Viso.

Jonathan Castellano (Dodge), Alan Ruggiero (Torino), Cristian Ledesma (Chevy), Juan Manuel Silva (Ford), Santiago Mangoni (Chevy), José Manuel Urcera (Chevy) y Juan Martín Trucco (Dodge), cerraron los mejores diez tiempos.

Mañana, las series se pondrán en marcha a las 9, 9:30 y 10, respectivamente. En tanto que, la prueba final, se largará a las 13:20. Televisará TV Pública.