Gonzalo Quesada respondió a quien dijo que los Jaguares no debían participar del Super Rugby

El técnico de los Jaguares, Gonzalo Quesada, describió como "decepcionantes" las opiniones de que la franquicia argentina debe quedar fuera del Super Rugby y negó que tenga ventaja por contar con la mayoría de los internacionales de su país.

El exjugador de los Wallabies, Phil Kearns, denunció esta semana que los Jaguares son un equipo nacional y habían "engañado" a la SANZAAR, la organización que rige la competición, dando a Argentina una ventaja al jugar juntos regularmente en el año del Mundial.

"Esto es una competición provincial. Hay que tener un equipo provincial en ella. De eso se trata. No de tener un equipo nacional", dijo el australiano.

Quesada contestó hoy en el diario Sydney Morning Herald que era equivocado sugerir que la llegada de Jaguares al Super Rugby era parte de un plan deliberado para fortalecer a los Pumas.

"Me quedé sorprendido y un poco decepcionado por esos comentarios. Lo que es decepcionante es que diga algo como que hicimos trampas o engañamos a la SANZAAR o que era una estrategia", afirmó el argentino.

"La idea era tener un equipo argentino y mejorar. Estamos progresando cada año. Y estamos realmente agradecidos" por estar en el Super Rugby, señaló Quesada.

Kearns hizo esas declaraciones después de que Jaguares, con la mayoría de los jugadores de los Pumas, derrotó a su antiguo equipo NSW Waratahs por 23-15 en Sídney el pasado fin de semana.

Mañana, contra Queensland Reds

Los Jaguares jugarán mañana contra Queensland Reds en Brisbane, con la tercera mejor puntuación en el Super Rugby y seis victorias en siete partidos, como líderes de la Conferencia Sudafricana y tres puntos de ventaja sobre Sharks.

El equipo argentino entró en el torneo en 2016, cuando fue ampliado de 15 a 18 franquicias, aunque volvió a su antiguo número al quedar fuera después los sudafricanos Southern Kings y Cheetahs, junto a los australianos Western Force.

Quesada negó que su equipo tenga ventaja, afirmando que Argentina solo tiene jugadores suficientes para una franquicia, al contrario que las otras naciones del Super Rugby.

"Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda fueron muy generosos dándonos la oportunidad de jugar este torneo", dijo el técnico argentino.

"No tenemos suficientes jugadores para contar con más de una franquicia. No tenemos las infraestructuras o los jugadores. Nos batimos para tener un equipo competitivo y esa es la realidad", añadió Quesada.

"No sé si la opinión de Phil es compartida por otros australianos. Me gustaría conocer si mucha gente en Australia piensa que los Jaguares no deberían estar en el Super Rugby", concluyó. (NA y La Nueva.)