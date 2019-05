Pratto va por más: "Tenemos que revalidar la Libertadores"

El delantero Lucas Pratto, autor de uno de los goles del triunfo de River sobre Athletico Paranaense por 3 a 0 para conseguir la Recopa Sudamericana, aseguró esta noche que ahora el equipo de Marcelo Gallardo va "por la Copa Libertadores".

"Ahora vamos por la Copa Libertadores que tenemos que revalidar", afirmó Pratto en declaraciones a la prensa tras terminar el partido en el estadio Monumental.

Consultado sobre los motivos que llevaron a River a alzarse con este nuevo título, el "Oso" comentó que lo hizo porque el equipo tiene "un gran corazón".

"Aparte de lo que jugamos, tenemos un corazón enorme. Teníamos que ganar por más de un gol y lo hicimos. Si no tenés corazón, no basta con las ganas. Es lo que más resalto de estos 25 animales que tengo de compañeros, porque el que no juega quiere ser campeón más que el que juega", sentenció.

Pratto llegó a River desde San Pablo de Brasil por una cifra cercana a los 14 millones de dólares y bajo la conducción de Gallardo consiguió la Supercopa Argentina 2018 ante Boca en Mendoza, la Copa Libertadores 2018 (con dos goles en la final ante Boca, uno en cada partido) y la Recopa Sudamericana 2019. (NA y La Nueva.)