Para Moyano "no hay otra salida" que hacer paros si Macri no cambia el rumbo económico

El dirigente camionero Hugo Moyano señaló este miércoles que si Mauricio Macri no cambia el rumbo económico seguirán las medidas de fuerza y sentenció que el "único camión" que anduvo hoy fue "el de la señora (Patricia) Bullrich".

Moyano le dedicó una frase muy sarcástica a Patricia Bullrich por la "supervalla antipiquetes": "Camioneros paró todo. El único camión que andaba era el que manejaba la señora Bullrich. Después, pararon todos. La tengo que afiliar... ¡Una afiliación especial le vamos a hacer!" pic.twitter.com/CD8W4p4XQ0 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 29 de mayo de 2019

"Espero que este mensaje que le da la sociedad lo haga reflexionar al presidente, sino no le veo un destino importante a Macri. Cada día estamos peor, no está capacitado para gobernar, es un desastre lo que está pasando", aseveró Moyano en conferencia de prensa.

Consultado sobre la posibilidad de continuar con las medidas de fuerza, Moyano respondió: "No terminó este paro y ya me preguntan por el que viene. Veremos, no es algo que decida solo".

"De todos modos -agregó el líder sindical- si Macri sigue con esta política no hay otra salida, si no hay solución a estos temas no hay otro camino" que continuar con los paros. (NA)