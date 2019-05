Necesita $ 1 millón para operarse del corazón con urgencia

El puntaltense Javier Galván tiene 40 años y está internado en el Hospital Municipal Eva Perón desde hace 3 meses a la espera de una operación de corazón.

Su mujer, Maru Acosta, contó que su corazón funciona solo en un 10 %, a se descompensó varias veces en el hospital y sobrevivió a varios infartos, pero su salud empeora, y que necesita 1 millón de pesos para operarse en Bahía Blanca o esperar hasta el 26 de junio, cuando tiene fecha en una clínica de alta complejidad en Buenos Aires.

"No sé si llega vivo. Día a día se va deteriorando —dijo la mujer—. En Bahía se puede hacer la operación, pero tengo que pagar 1 millón de pesos y la estadía por día 30.000. No podemos seguir esperando, no sabemos si va a llegar con vida. Es imposible pagar tanto."

Dijo que para ayudar se puede colaborar con un bono de 70 pesos y que lo recaudado será para la estadía en una pensión de Buenos Aires. Para obtenerlo, piden comunicarse con el 2932-400006. (Vía Punta Alta, La Nueva. y Facebook)