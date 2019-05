ATEPSA acató la conciliación, pero prepara medidas de fuerza en los aeropuertos

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Aunque acató la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo durante 15 días hábiles, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó que, vencido el plazo, retomarán el plan de lucha en el conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Cabe recordar que ATEPSA (Personería Gremial N° 348) representa a los trabajadores que se desempeñan en los servicios de navegación aérea y en nuestra ciudad cuenta con 22 operarios en el aeropuerto Comandante Espora.

El gremio venía llevando adelante medidas de fuerza escalonadas y progresivas denunciando “degradadas condiciones de los servicios” y la falta de respuestas oficiales a los planteos sostenidos hace tiempo.

El plan de lucha ahora interrumpido por la conciliación obligatoria se extendía hasta el martes venidero, aunque el ministerio de Trabajo citó a gremialistas y empresarios a una nueva audiencia de conciliación para el próximo jueves 30.

“La intención era no aceptar el plan de vuelo para aquellos aviones que estaban en tierra, por lo que no iban a poder despegar en los horarios que teníamos planeado realizar las medidas de fuerza”, señaló Juan Carlos Arias, delegado del gremio en Bahía Blanca.

Y añadió: “Esperaremos que se cumplan los plazos de la conciliación obligatoria y retomaremos los reclamos y protestas”.

El conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) se inició debido al fracaso de las negociaciones por recomposición salarial y la insuficiente oferta realizada para abrir las paritarias 2019.

“Solicitamos una recomposición salarial porque el 2018 lo terminamos casi 20 puntos abajo de la inflación, propuesta que fue desechada. Y sólo nos ofrecieron el 5 por ciento de incremento salarial para 2019”, comentó Arias, quien en nuestra ciudad es delegado y, a su vez, miembro de Paritarias a nivel nacional.

“La idea del gremio es que el trabajador no pierda poder adquisitivo. Aunque dependemos directamente del Ministerio de Transporte de la Nación, la empresa la están manejando con distintos directorios”, amplió.

En los aeropuertos, los afiliados a la Asociación cumplen funciones en las torres de control y en las oficinas de Plan de Vuelo, como también tienen a su cargo el control de los radares.

“Básicamente, somos controladores de tránsitos aéreos y realizamos controles de radar, que sería toda la parte operativa para que el avión pueda volar. En las oficinas de Plan Vuelo es donde se inicia y se termina el vuelo”, informó.

La labor está identificada como servicio público esencial.

“Eso significa que no podemos realizar un paro. Por lo tanto, en nuestra medida de fuerza teníamos contemplado atender vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales o en tránsito. Los aviones que estaban en tierra no iban a poder despegar en esos horarios porque no les íbamos a suministrar el plan de vuelo”, explicó Arias.

El delegado gremial señaló que históricamente fueron personal civil de la Fuerza Aérea, pero a partir del 1 de agosto de 2016 pasaron a ser empleados de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, que es una empresa sociedad del Estado.

“Este es un gremio que se creó prácticamente en el mismo momento que la Aeronáutica, pero que recién en el último tiempo comenzó a tener representatividad entre los trabajadores, a partir de reclamar cuestiones referentes al bien laboral de los afiliados”.

“Estado de emergencia”

A su vez, el secretario general de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), Jonatan Doino, dirigentes de otros gremios de la actividad y representantes de la base de El Palomar explicaron en el Senado de la Nación “la grave situación de la actividad” y solicitaron que se declare “el estado de emergencia”.

Doino y otros dirigentes expusieron ante los senadores Marilin Sacnun, Carlos Espínola y Fernando Solanas, de las Comisiones de Industria y Comercio; Infraestructura, Vivienda y Transporte y Ambiente y Desarrollo Sustentable, respectivamente.

El sindicalista sostuvo ante esos legisladores nacionales que “se impone la declaración de la emergencia aeronáutica ante la degradación de la prestación de los servicios”.

“Durante la falaz ‘Revolución de los Aviones’ se vulneraron todas las normas para conceder rutas aéreas, se arriesgó la seguridad, se perdieron puestos de trabajo, se cerraron rutas, se devolvieron aviones y, varias empresas, solicitaron Procedimientos Preventivos de Crisis (PPP)”, puntualizó el sindicalista en un comunicado de prensa.

El motivo de la conciliación obligatoria

La cartera laboral, ahora dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo conducido por Dante Sica, se decidió por el dictado de la conciliación buscando evitar demoras en los servicios nacionales e internacionales, a pesar de que el sindicato se había comprometido a garantizar los vuelos sanitarios, humanitarios, de búsqueda y salvamento en emergencia de aeronaves del Estado y de las de las afectadas por meteorología adversa.

“La conciliación obligatoria solo procura silenciar un conflicto generado a partir de la exclusiva responsabilidad de la compañía y el Ministerio de Transporte para impedir que los trabajadores se manifiesten. El gremio continuará aplicando el plan de lucha con asambleas y otras medidas no afectadas por la norma 14.786”, detalló el gremialista.