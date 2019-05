Fórmula 1: Lewis Hamilton homenajeó a Niki Lauda de la mejor forma

Anótele otro poroto al inglés Lewis Hamilton (Mercedes), indiscutido vencedor del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, sexto capítulo de la temporada, celebrada hoy en el Principado de Montecarlo.

Cumplido el sentido y merecido homenaje al austríaco Niki Lauda, y con las luces del semáforo apagadas, el campeón reinante hizo valer la Pole sin problemas, capturando la vanguardia y comandando las acciones de principio a fin.

A pesar de la temprana neutralización de carrera (Charles Leclerc chocó el muro en la vuelta 9, destrozó un neumático y ensució el circuito) y de la tímida llovizna promediando la prueba, nada pudo hacer Max Verstappen (Red Bull) para destronar a Hamilton.

LAP 9/78: Bottas and Verstappen touch as they pit under the Safety Car 😯#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/ZwPdPPqbC1