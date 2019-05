Bahía Blanca llega a punto a las semifinales del Provincial de Juveniles

La doble jornada de competencia le terminó entregando a Bahía Blanca la clasificación a las semifinales del 52° Provincial U19 de básquetbol.

Luego de la derrota con Tandil, en el duelo interzonal que abrió el torneo, la Selección superó a Pergamino (95-73) y a Chivilcoy (67-54) y se erigió en uno de los mejores cuatro equipos del fin de semana.

En ese sentido, desde las 18:30 se medirá con La Plata en una de las semifinales. A continuación, y siempre en el estadio Raúl Merlo del club Ciclista, el local -y único invicto- Junín enfrentará a Chivilcoy.

La final está programada para mañana a las 11.

Plantel de Bahía Blanca

4 - Agustín Villalón (alero, 9 de Julio)

5 - Tomás Sebastián (base, Bahiense)

6 - Franco Pallotti (base, Olimpo)

7 - Valentín Duvanced (ala-centro, Estudiantes)

8 - Alan Prost (ala-centro, Villa Mitre)

9 - Ignacio Alem (alero, Villa Mitre)

10 - Mateo Fernández Solari (base, Napostá)

11 - Iván Gómez Lepez (escolta, Villa Mitre)

12 - Luciano Polak (escolta, Napostá)

13 - Santiago Loos (alero, Alem)

14 - Gerónimo Rausch (centro, Argentino)

15 - Federico Repetti (centro, Bahiense)

DT - Mauro Richotti

AT - Marcelo Berdini

PF - Ezequiel Micca

Cronograma de partidos

Fecha 1 - Jueves

18:30 - Chivilcoy 77-73 Pergamino (en Ciclista)

18:30 - Bahía 76-80 Tandil (San Martín)

20:30 - Junín 81-67 La Plata (Ciclista)

Fecha 2 - Viernes

11:00 - Junín 75-59 Tandil (Ciclista)

11:00 - Pergamino 73-95 Bahía (9 de Julio)

11:00 - La Plata 71-60 Chivilcoy (San Martín)

Fecha 3 - Viernes

19:00 - La Plata 77-70 Tandil (San Martín)

19:00 - Chivilcoy 54-67 Bahía (Ciclista)

21:00 - Junín 93-82 Pergamino (Ciclista)

Fecha 4 - Sábado

11:00 - Por el 5° puesto, Tandil vs Pergamino (San Martín)

18:30 - Semifinal 1, Bahía vs La Plata (Ciclista)

20:30 - Semifinal 2, Junín vs Chivilcoy (Ciclista)

Fecha 5 - Domingo

10:00 - Partido por el 3° puesto (Ciclista)

12:00 - Final (Ciclista)