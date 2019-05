Hockey: Villa Mitre inicia hoy su segunda experiencia a nivel regional

El hockey de Villa Mitre dará otro paso hacia adelante en su crecimiento de los últimos años, cuando comience a disputar desde hoy y hasta el domingo del Campeonato Regional de Clubes "B" que fiscaliza la Confederación Argentina de Hockey.

Para el tricolor será su segunda participación a este nivel en su historia y ocupará la Zona "A" junto con Instituto Albert Einstein (Mar del Plata), Del Valle H.C. (Necochea) y Saladillo H.C.

En la Zona “B”, en tanto, estarán Trinity (Mar del Plata), Uncas (Tandil), Areco R.C. y Club de Remo (Azul).

Hoy, el equipo de nuestra ciudad debutará con una doble presentación: ante Saladillo (a las 8) y luego se medirá ante IAE (a partir de las 16:30).

"Llegamos bien, pensando que es una experiencia muy linda para todas. Sirve para seguir sumando experiencia", contó Macarena Jubert, capitana de la "Villa".

El tricolor hizo su debut a nivel regional el año pasado, por el mismo certamen, que se desarrolló íntegramente en nuestra ciudad y en el que culminó en la séptima colocación.

"Que sea afuera de Bahía es un plus. Para muchas chicas es la primera vez que viajan a jugar un torneo con su club; hay muchas emocionadas por eso. El año pasado no nos hospedamos en un hotel por una cuestión económica y porque no se justificaba y ahora esto de estar cuatro o cinco días todas juntas, la verdad que está bueno", agregó Maca.

Luego de la doble programación de hoy, Villa Mitre cerrará mañana la primera fase ante Del Valle, desde las 11. Todos los partidos del torneo se disputarán en cancha de Uncas.

"Lo que generalmente intento transmitirle a las chicas es que disfruten. Y más que muchas de ellas que son tan fanáticas del club, que sepan que están escribiendo la historia del hockey de su club y que eso es muy importante", señaló la ex Atlético Monte Hermoso.

El sábado, el fixture del torneo continuará con los cruces de semifinales y aquellos que jugarán por el quinto puesto. Se medirán 1º de la Zona "A" ante el 2º de la "B" y el 1º de la "B" ante el 2º de la "A" y así sucesivamente.

"El año pasado no nos vimos en tanta inferioridad. Eso hace que vayamos más confiadas, más seguras de nosotras mismas y sabiendo que poniendo lo mejor que tenemos, no vamos a estar tan lejos. El principal objetivo es sumar experiencia, vivir todo lo que estos torneos significan y tratar de terminar lo más arriba posible", cerró Macarena.

La delegación tricolor

-Equipo: Rocío Piñeiro; Iara Martínez; Sofía Castro Pop; Berenice Weit; Paula Díaz; Mayra Gómez; Milagros González; Victoria Iparraguirre; Macarena Jubert; Agustina Rossi; Amanda Piñeiro; Franca González; Jennifer Acuña; Karim López; Micaela Montenegro; Candela Buffa; Florencia Ruiz y Zoe Álvarez.

-Director Técnico: Mauricio Blanpain.

-Preparador Físico: Nicolás Saborido.

Fixture

-Jueves:

*8hs.: Villa Mitre-Saladillo H.C.

*16:30hs.: Villa Mitre-IAE.

-Viernes:

*11hs.: Villa Mitre-Del Valle.